El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, fue trasladado este viernes a la clínica Shaio, en Bogotá, luego de presentar un problema de salud que estaría relacionado, de manera preliminar, con un posible infarto.

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La información fue divulgada inicialmente por Blu Radio, medio que señaló que el exfuncionario se encontraba privado de la libertad en una guarnición militar cuando comenzó a presentar el malestar.

López fue llevado al centro asistencial, donde permanece bajo atención médica mientras se establece qué ocurrió y cuál es su estado de salud.

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Hasta el momento, el posible infarto no ha sido confirmado oficialmente por el centro médico ni por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), pero es la versión que ha trascendido.

Olmedo López fue llevado a la clínica Shaio

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, López presentó un malestar mientras permanecía recluido en una guarnición militar.

Ante la situación, se tomó la decisión de trasladarlo a la clínica Shaio, donde está siendo atendido por personal médico.

La información preliminar apunta a que el exdirector de la UNGRD habría presentado síntomas compatibles con un evento cardíaco, aunque será la valoración médica la que determine qué ocurrió.

Se espera que en las próximas horas se conozca un reporte oficial sobre su estado de salud y las condiciones en las que se produjo el traslado.

¿Por qué está privado de la libertad Olmedo López?

López permanece privado de la libertad por su participación en el proceso relacionado con el escándalo de corrupción de la UNGRD, investigación en la que se convirtió en uno de los principales testigos de la Fiscalía.

El exfuncionario reconoció su responsabilidad por los hechos que le fueron imputados dentro del proceso y, de acuerdo con el reporte de Blu Radio.

Su colaboración con las autoridades lo convirtió en una pieza relevante dentro de la investigación que busca esclarecer las irregularidades ocurridas en la entidad y establecer las responsabilidades de otros involucrados.

Esperan reporte oficial sobre su estado de salud

Por ahora, la información sobre el posible infarto corresponde al reporte periodístico que dio a conocer el traslado.

El INPEC prepara un pronunciamiento sobre la situación de López, mientras también se espera conocer si la Clínica Shaio entregará información sobre la condición médica del exdirector de la UNGRD.

La prioridad en este momento es establecer el diagnóstico y determinar si efectivamente sufrió un evento cardíaco.

Mientras se conocen esos detalles, López permanece en el centro médico de Bogotá bajo valoración de los profesionales de salud.

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