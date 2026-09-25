Por: EL PILON SA

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La Alcaldía de Valledupar ha anunciado oficialmente que la entrega de los 364 locales comerciales de la nueva Plaza de Vendedores Estacionarios, ubicada en la carrera 7A con calle 20B del barrio La Granja, está prevista para realizarse a más tardar el 20 de octubre. Este anuncio reitera el compromiso de la administración local con la apertura de una infraestructura cuya obra física, según ENTerritorio, ya fue terminada al 100 % desde abril de 2026.

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El secretario general de Valledupar, Eudes Orozco Ortiz, explicó en Radio Guatapurí que la administración ha socializado con los comerciantes el instrumento jurídico que regulará el uso de los locales. Orozco manifestó que la asignación de estos espacios todavía depende de la definición de quienes serán los beneficiarios. Para esto, la alcaldía expedirá un decreto con las reglas del proceso de selección, lo cual se publicará durante cinco días para recibir observaciones y se responderá a las mismas en un plazo de dos días, según lo detallado por el funcionario. Tras concluir ese proceso, se publicará una resolución que identificará la lista final de beneficiarios y la asignación individual de los locales.

La selección de los ocupantes estará respaldada por una caracterización socioeconómica, dándole prioridad a quienes presenten condiciones de vulnerabilidad. Según señaló el secretario, el proceso se enfocará principalmente en los vendedores ubicados en la carrera séptima entre calles 16 y 17, así como en una parte del callejón de Pedro Rizo. Sin embargo, debido a la capacidad limitada de la plaza, no será posible ofrecer espacio a la totalidad de los comerciantes actualmente presentes en el espacio público de esas zonas. Esta limitación fue advertida previamente, ya que, de acuerdo con EL PILÓN en noviembre de 2025, al menos 957 comerciantes informales operan entre las calles 14 y 19B y entre las carreras 6 y 15, mientras que la plaza solo dispone, en su primera etapa, de 364 locales.

Otro aspecto relevante es que los beneficiarios no recibirán la propiedad de los locales, sino un permiso temporal de aprovechamiento, acompañado de un periodo de gracia de seis meses. La Alcaldía evalúa que la administración posterior esté a cargo de Mercabastos, quien gestionaría el arrendamiento y el funcionamiento del complejo, que tendrá servicios públicos bajo modalidad prepago. El proyecto, financiado con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, incluyó una inversión que rondó los 50.000 millones de pesos, sumando obra física, interventoría y adecuaciones. Por el momento, la apertura sigue pendiente hasta que se finalicen los trámites administrativos y legales para la selección y traslado de los comerciantes.

¿Cuándo se entregarán los locales de la nueva Plaza de Vendedores Estacionarios en Valledupar?

La Alcaldía de Valledupar informó que la entrega de los 364 locales de la nueva Plaza de Vendedores Estacionarios se espera para no más allá del 20 de octubre, aunque la fecha final depende de la expedición del decreto de selección, la resolución de beneficiarios y la respectiva asignación de locales, según datos oficiales y declaraciones de funcionarios citados en Radio Guatapurí.

¿Quiénes podrán ocupar los locales de la nueva plaza de vendedores en Valledupar?

La selección de los ocupantes de los locales estará basada en una caracterización socioeconómica que prioriza a vendedores en condición de vulnerabilidad, especialmente aquellos ubicados en la carrera séptima y el callejón de Pedro Rizo. Sin embargo, la capacidad de la plaza solo permite asignar 364 locales, dejando fuera a muchos de los actuales comerciantes identificados en el espacio público, según información de la Secretaría de Gobierno y medios como EL PILÓN.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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