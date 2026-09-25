Por: El Espectador

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Guillermo Hernán Burgos Rodríguez, quien ocupó el cargo de juez en Sasaima, Cundinamarca, enfrenta actualmente una medida de aseguramiento en centro carcelario, impuesta por un juez de control de garantías, después de ser vinculado judicialmente a una presunta organización criminal. La investigación de la Fiscalía General de la Nación sostiene que Burgos Rodríguez habría hecho parte de una red orientada a la manipulación de procesos judiciales, con el fin de apropiarse irregularmente de dinero perteneciente a pensionados en diferentes regiones de Colombia.

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La acusación fue formalizada por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, que le imputó a Burgos Rodríguez los delitos de concierto para delinquir agravado (es decir, asociación para cometer delitos de forma organizada), prevaricato por acción, peculado por apropiación y abuso de la condición de inferioridad. El exjuez, durante la audiencia, no aceptó los cargos presentados en su contra, según el reporte de El Espectador.

Las pruebas indicaron que Burgos Rodríguez no actuaba de manera individual. Por el contrario, integraba una estructura de mayor alcance en la que figuraban notarios, otros funcionarios públicos y ciudadanos particulares. El modo de operar de esta organización, según sostiene la Fiscalía, incluía la fabricación de demandas y títulos ejecutivos relacionados con rentas vitalicias. Se destaca como característica principal que estos procesos judiciales eran radicados en ciudades diferentes a aquellas donde residían las partes involucradas, lo que permitía que los casos recayeran sobre despachos judiciales sin competencia directa para conocerlos.

En este contexto, el rol de Burgos Rodríguez consistía en admitir y avanzar estos procesos judiciales, aunque no tuviera jurisdicción, y ordenar el embargo de pensiones para luego mantener los recursos bajo el control del juzgado que él dirigía. Esta dinámica evitaba que los expedientes fueran remitidos a los jueces competentes y facilitaba el acceso ilegal a los fondos retenidos.

Según datos de la Fiscalía General de la Nación, entre 2020 y 2025, el juzgado bajo dirección de Burgos Rodríguez tramitó 1.660 expedientes vinculados a este tipo de maniobras. En 21 de estos casos, se documentó el embargo de hasta la mitad de las mesadas pensionales de las víctimas. Destaca un episodio en el que un único demandante habría recibido más de COP 1.150 millones. Uno de los casos más emblemáticos incluye a una mujer de 82 años de Valledupar, quien fue engañada para firmar documentos en blanco y posteriormente perdió COP 63 millones de su pensión, aprovechando su vulnerabilidad y situación económica precaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionaba la red de manipulación judicial en la que estaría implicado el exjuez Burgos Rodríguez?

La Fiscalía señala que la red estaría conformada por funcionarios públicos, notarios y particulares. El modus operandi consistía en radicar demandas y crear títulos ejecutivos sobre rentas vitalicias en ciudades donde ni demandantes ni demandados residían, permitiendo que procesos fueran admitidos por juzgados sin competencia territorial. Burgos Rodríguez, según la investigación, aceptaba estos casos, ordenaba embargos a las pensiones y mantenía los recursos bajo custodia de su juzgado.

¿Qué significa "peculado por apropiación" en el contexto del caso de Guillermo Burgos Rodríguez?

El delito de peculado por apropiación, imputado por la Fiscalía a Burgos Rodríguez, hace referencia a la apropiación indebida de recursos públicos, en este caso las mesadas pensionales de las víctimas, por parte de un servidor público. Implica utilizar el cargo para adueñarse de fondos que debía gestionar o custodiar.

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