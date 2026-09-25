Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hecho preocupante de violencia intrafamiliar se presentó en Kennedy, una localidad de Bogotá, donde un hombre fue capturado tras ser señalado de retener y agredir a su pareja durante un periodo de nueve días. La situación fue reportada el 6 de septiembre, cuando la propia víctima, luego de escapar del encierro, llegó a un hospital y decidió denunciar los abusos que, según su relato, tuvo que soportar en ese tiempo.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la víctima habría permanecido contra su voluntad en un inmueble ubicado en Kennedy. Allí, presuntamente fue sometida a distintos tipos de violencia: física, sexual y psicológica. Además, según se conoció gracias a las pesquisas iniciales, la mujer llevaba una relación sentimental de aproximadamente un año con el presunto agresor. Este vínculo sentimental no fue impedimento para que, según los señalamientos, el hombre la mantuviera en condiciones inhumanas, restringiendo su libertad y atentando gravemente contra su integridad.

Apenas la denuncia salió a la luz, investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y de la Fiscalía General de la Nación se hicieron cargo del caso. Rápidamente, estas entidades iniciaron labores de seguimiento, logrando ubicar al sospechoso. La investigación permitió determinar que el hombre tenía permanencia constante en el inmueble donde se llevaron a cabo los lamentables hechos.

Con esta información, la Fiscalía solicitó ante un juez de control de garantías la autorización necesaria para un registro y allanamiento, tanto con fines de captura como de recolección de pruebas claves para el proceso penal. El operativo fue realizado por funcionarios de la SIJIN y del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), quienes lograron hacer efectiva la captura del presunto agresor dentro del inmueble. Durante este procedimiento judicial, también fueron incautados elementos que, se presume, pueden ser fundamentales para la investigación en curso.

Finalmente, el capturado fue presentado ante la autoridad judicial correspondiente, que legalizó su detención. La Fiscalía le imputó varios delitos: secuestro simple en concurso heterogéneo con acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura. El proceso judicial sigue adelante mientras se buscan esclarecer todos los detalles que rodean este caso, de acuerdo con lo reportado oficialmente.

¿Por qué fue capturado el hombre en Kennedy y de qué delitos lo acusaron?

El hombre fue capturado tras ser señalado de retener y agredir a su pareja durante nueve días en Kennedy. La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de secuestro simple en concurso heterogéneo con acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura, según la información de las autoridades.

¿Qué funciones cumplen la SIJIN y el GOES en investigaciones como esta?

La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) se encarga de adelantar investigaciones para esclarecer delitos, mientras que el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) participa en labores de apoyo táctico, como registros y allanamientos, fundamentales para la captura de los presuntos responsables e incautación de pruebas, según los datos consignados en el caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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