Por: Portal Bogotá

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Bogotá se encuentra en un momento clave para el futuro de su abastecimiento de agua, tras el anuncio realizado por Natasha Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Durante el Congreso Andesco, Avendaño informó sobre el inicio del trámite ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para autorizar la concesión del uso de agua residual tratada en la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) Salitre, según lo comunicado por la EAAB.

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La solicitud, gestionada desde 2024 ante las autoridades ambientales, está dirigida a obtener permiso para aprovechar hasta 77 litros por segundo de agua residual tratada en la PTAR Salitre, cantidad que corresponde a más de 200 mil metros cúbicos al mes. Esto representa una alternativa sólida para reducir la presión sobre el sistema tradicional de agua potable, especialmente frente al desafío del cambio climático y en particular, fenómenos como El Niño, que se anticipa para 2026, de acuerdo con la información oficial difundida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Avendaño destacó que “el uso de agua residual tratada en procesos que no requieren agua potable es uno de los caminos que recorre la EAAB como alternativa para contribuir al cuidado y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico”. Esta iniciativa hace parte de los siete pilares de la estrategia de seguridad hídrica de Bogotá, desarrollada con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la disposición del Gobierno Nacional y la ANLA para facilitar el proceso.

El agua residual tratada podría ser empleada en sectores industriales como la fabricación de cemento, asfalto, limpieza de fachadas, refrigeración de Centros de Datos y para servicios urbanos como riego de jardines o el lavado de calles. Los posibles interesados comprenden tanto actores públicos —como la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), el Jardín Botánico José Celestino Mutis (JBB), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), y la Línea 1 del Metro de Bogotá— como privados, por ejemplo, Cemex.

Adicionalmente, el reúso de agua residual tratada integra la apuesta de la EAAB por una economía circular, en la que la reutilización de materiales y recursos es prioritaria. Países como Alemania, Estados Unidos, Singapur, Emiratos Árabes, Chile y Bolivia ya han incorporado exitosamente estas prácticas, según la información oficial. Así, Bogotá abre paso a alternativas reales de adaptación frente a la escasez y al cuidado de los recursos hídricos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la concesión de agua residual tratada y para qué sirve en Bogotá?

La concesión de agua residual tratada es la autorización oficial para usar agua que ha pasado por un proceso de limpieza en la planta PTAR Salitre, pero que no tiene calidad potable. En Bogotá, este permiso busca permitir su uso en actividades industriales y urbanas, ayudando a cuidar el agua potable y a fortalecer la seguridad hídrica de la ciudad.

¿Qué sectores de Bogotá podrían beneficiarse con el uso de agua residual tratada?

De acuerdo con la EAAB, el empleo de agua residual tratada podría beneficiar sectores industriales como la fabricación de cemento y asfalto, limpieza de fachadas, refrigeración de centros de datos, riego de jardines y lavado de calles. Tanto entidades públicas como la UMV, JBB, UAESP y la Línea 1 del Metro de Bogotá, así como empresas privadas, se encuentran entre los principales usuarios potenciales de este recurso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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