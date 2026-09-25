Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Tunjuelito realizó la entrega oficial de 10 nuevas motocicletas a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, como parte de un esfuerzo por fortalecer la seguridad y la convivencia en la localidad, en el marco del proyecto “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. De acuerdo con la información difundida por la alcaldía, esta entrega constituye una de las acciones recientes para incrementar la capacidad de vigilancia y respuesta institucional en territorios donde se presentan mayores retos en materia de orden público.

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La dotación incluyó 10 motocicletas Honda Sahara de 300 centímetros cúbicos, adquiridas con una inversión total de 571 millones de pesos. Estos vehículos no solo buscan fortalecer la presencia de las autoridades, también facilitan un desplazamiento eficiente en el interior de la localidad, especialmente en zonas que requieren mayor intervención y atención. Cada motocicleta fue entregada junto con dos cascos y dos impermeables, elementos que complementan el equipamiento y contribuyen a proteger la integridad de los patrulleros en diferentes condiciones climáticas. Así, se busca asegurar no solo la movilidad, sino la protección de quienes están a cargo de la labor operativa en las calles.

Según Claudia Verónica Collante Dussán, alcaldesa local de Tunjuelito, esta inversión representa un compromiso público con la confianza y seguridad de quienes habitan la zona. En palabras de Collante Dussán, “seguimos trabajando de manera articulada para fortalecer la seguridad en Tunjuelito. La entrega de estas motocicletas permitirá contar con mayores capacidades para acompañar las labores de vigilancia y respuesta en nuestro territorio. Nuestro compromiso es seguir sumando esfuerzos y recursos para que la comunidad se sienta más segura y acompañada”.

La iniciativa de la Alcaldía Local de Tunjuelito hace parte de una estrategia más amplia relacionada con la articulación interinstitucional, en la que también participan la Policía y distintas entidades distritales. El objetivo es claro: mejorar la prevención, la vigilancia y la atención a la comunidad, así como fortalecer la presencia del Estado en los barrios. De acuerdo con la administración local, la labor continuará para sumar recursos y acciones que contribuyan a una convivencia pacífica y a la percepción de seguridad entre los ciudadanos.

¿Cuánto fue la inversión en las nuevas motocicletas para patrullaje en Tunjuelito?

La Alcaldía Local de Tunjuelito destinó un total de 571 millones de pesos para la adquisición de 10 motocicletas Honda Sahara de 300 cilindros cúbicos. Esta inversión incluyó también cascos e impermeables para el personal que hará uso de los vehículos.

¿Qué función cumplen las motocicletas entregadas por la Alcaldía Local de Tunjuelito?

Las motocicletas están destinadas a fortalecer la vigilancia y la respuesta ante situaciones de inseguridad, facilitando la movilidad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en los diferentes sectores de la localidad, y permitiendo una mayor presencia institucional en puntos estratégicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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