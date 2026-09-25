Por: Portal Bogotá

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El segundo Encuentro Distrital de Bandas de Marcha en Bogotá tendrá lugar el 26 y 27 de septiembre de 2026 en el Palacio de los Deportes, dirigido por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD). Este evento, de acuerdo con la entidad distrital, tiene como objetivo resaltar y apoyar el trabajo de las bandas de marcha que han consolidado un legado importante en la vida cultural de la capital, especialmente como espacios de formación y plataformas para jóvenes músicos. Es una invitación abierta y gratuita para quienes deseen disfrutar y conocer más de cerca esa manifestación artística en constante crecimiento.

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Actualmente, en Bogotá existen aproximadamente 800 bandas de marcha, según datos oficiales de la SDCRD. Estas agrupaciones han sido parte esencial de la historia cultural de la ciudad y han representado a la capital en festivales, concursos y encuentros en diferentes regiones del país. No obstante, hasta el año 2025 nunca se había realizado un reconocimiento distrital que valorara y visibilizara el aporte de este sector. Por años, las bandas de marcha fueron asociadas principalmente con el ámbito cívico, desfiles militares y actividades escolares; sin embargo, en la actualidad han evolucionado y se han convertido en símbolo del talento y la creatividad local.

El fortalecimiento de este movimiento artístico se vio impulsado desde 2023 por la conformación de la Mesa Distrital de Bandas de Marcha. Posteriormente, en 2024, el Consejo de Bogotá aprobó el Acuerdo 969, mediante el cual se crea la Beca LEP para la Producción y Circulación de Bandas de Marcha, asignando un apoyo económico de 450 millones de pesos desde la SDCRD. Esta inversión favorece el crecimiento y la circulación de las bandas y refuerza la intención institucional de convertir a Bogotá en un referente nacional en el sector.

Bajo la consigna "El eco de una ciudad que marcha en grande", el evento tendrá la participación de 18 bandas ganadoras de la beca junto con 12 bandas escolares, seleccionadas luego de rigurosos procesos liderados por la Mesa Distrital. Cada banda realizará una presentación de 20 minutos entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., articulando música con puestas en escena en las que se integran coreografías, baile y diversidad de vestuarios. Además de retomar piezas clásicas, el repertorio incluye arreglos contemporáneos y sonidos típicos de la región, rompiendo con el esquema tradicional de los desfiles.

Este encuentro también abraza el espíritu emprendedor de los asistentes, pues contará con una feria de emprendimientos relacionada con el universo de las bandas de marcha, convirtiendo el evento en una auténtica celebración cultural que reúne música, tradición y nuevas propuestas creativas en un solo espacio.

¿Cómo se eligen las bandas que participan en el Encuentro Distrital de Bandas de Marcha?

Según la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, las bandas escolares que participan en este evento son seleccionadas a través de varios procesos organizados por la Mesa Distrital de Bandas de Marcha. Este procedimiento busca garantizar la calidad musical y la diversidad, así como la representatividad de distintas instituciones educativas de la ciudad.

¿Qué actividades complementarias se ofrecen durante el evento de bandas de marcha en Bogotá?

Durante el segundo Encuentro Distrital de Bandas de Marcha, además de las presentaciones musicales, se llevará a cabo una feria de emprendimientos. Esta feria presenta productos y elementos propios del universo de las bandas, aportando un ambiente festivo y permitiendo a los asistentes interactuar más allá de la experiencia auditiva y visual del espectáculo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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