Por: Portal Bogotá

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Bogotá se mantiene firme en su propósito de combatir el delito, mostrando resultados claros gracias a la acción coordinada entre la comunidad y las autoridades. Recientemente, uniformados de la Policía de Bogotá adscritos al Comando de Atención Inmediata (CAI) Venecia, ubicado en la localidad de Tunjuelito, capturaron en flagrancia a tres hombres y una mujer por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Según informó la entidad, estas personas intentaban ingresar a viviendas del sector bajo el pretexto de revisar cámaras de seguridad.

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Este resultado se logró porque la ciudadanía actuó de manera oportuna, usando las redes de participación cívica conocidas como ‘Zonas Seguras’ en grupos de WhatsApp. De acuerdo con la Policía de Bogotá, fueron los habitantes quienes alertaron sobre la presencia de individuos sospechosos, los cuales, al parecer, se identificaban como funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) o la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN). La excusa que presentaban era la búsqueda de un supuesto vehículo robado, lo cual hacía parte de su modus operandi para intentar entrar a las casas.

Con la información suministrada por la ciudadanía y la descripción del automóvil en el que se movilizaban, las patrullas emprendieron una persecución de aproximadamente 20 minutos. Finalmente, interceptaron el vehículo en el barrio Nuevo Muzú. Durante la inspección, los uniformados hallaron dos armas de fuego, un arma cortopunzante y cartuchos de munición ocultos en la parte delantera del automóvil. Las autoridades indicaron que estos objetos serían empleados para perpetrar hurtos bajo la modalidad de suplantación de autoridad.

La Policía Metropolitana de Bogotá destacó la importancia de la denuncia ciudadana para frustrar estos hechos y proteger a los barrios de la capital. Los cuatro capturados, junto con las armas y el vehículo incautado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, organismo encargado de su judicialización. Este operativo evidencia el papel fundamental de la participación ciudadana en la seguridad local y resalta el llamado oficial a denunciar cualquier hecho sospechoso a través de la Línea de Emergencias 123, para contribuir a la tranquilidad y convivencia de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo denunció la ciudadanía el caso de suplantación de autoridad en Tunjuelito?

De acuerdo con la información de la Policía de Bogotá, la denuncia fue posible gracias a la utilización de las redes de participación cívica a través de los grupos de WhatsApp ‘Zonas Seguras’. Por medio de este canal, los habitantes de la zona alertaron de manera inmediata sobre la presencia de personas sospechosas, lo que permitió la rápida intervención de las autoridades.

¿Qué significa suplantación de autoridad y cómo fue detectada en este caso?

La suplantación de autoridad se refiere al acto de fingir ser un funcionario público o autoridad policial para obtener acceso o ventajas indebidas. En este caso, los capturados, según la Policía de Bogotá, se hacían pasar por agentes de la SIJIN o la DIJIN para intentar ingresar a viviendas con la excusa de inspeccionar cámaras de seguridad, conducta que fue detectada por la denuncia oportuna de la comunidad y la verificación policial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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