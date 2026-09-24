Por: Portal Bogotá

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Entre el 22 y el 27 de septiembre de 2026, Bogotá vivirá una nueva edición de UN_FAIR Tequendama, una propuesta cultural que transforma el Centro Internacional Tequendama en un extenso escenario de arte y creatividad. De acuerdo con información de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), la feria regresa para ofrecer una experiencia artística moderna y contemporánea, con entrada gratuita y boletería disponible para ciertas actividades.

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En esta ocasión, el emblemático conjunto arquitectónico Centro Internacional Tequendama se reconfigura a través de formatos inusuales para exhibir y comercializar arte, utilizando locales comerciales, plazoletas y suites del Tequendama Suites Hotel. Según los organizadores, los pisos 27 al 29 de este hotel se convierten en galerías vivas para exhibiciones de artistas nacionales e internacionales, permitiendo al público recorrer espacios adaptados especialmente para la circulación artística.

Más allá de una mera feria, UN_FAIR Tequendama funciona como un ecosistema cultural integrando las artes visuales, música en vivo y gastronomía. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, este modelo estimula la activación social y económica de los espacios patrimoniales urbanos, propiciando el encuentro entre la ciudadanía, los artistas y agentes culturales. El evento también fortalece las industrias creativas a través de actividades como Noches UN_FAIR, que cuentan con recursos de la SDCRD y vinculan sectores como turismo y gastronomía con la oferta artística local e internacional.

La experiencia se organiza en cinco grandes plataformas: 'La Anual', enfocada en arte público institucional; 'Solo los Gigantes', pensada para intervenciones a gran escala en Bogotá; 'La Terraza', que fusiona gastronomía y esparcimiento familiar; 'Galerías In_Suites', donde las suites del hotel operan como espacios de exposición; y 'Noches UN_FAIR', que presentan música en vivo desde las 9:00 p.m. hasta la madrugada, todo en un entorno familiar. Además, la feria alberga pabellones dedicados exclusivamente a esculturas, exposiciones colectivas curadas, festivales de videoarte y conferencias abiertas al público.

Esta segunda versión de UN_FAIR Tequendama vuelve al Tequendama Suites, en la carrera Décima #27-51, con una programación diversa que busca acercar el arte y la cultura a los habitantes de Bogotá, invitándolos a descubrir, interactuar y disfrutar de espacios emblemáticos renovados por la creatividad.

¿Qué ofrece UN_FAIR Tequendama 2026 para los visitantes interesados en arte y cultura en Bogotá?

La feria brinda a los asistentes la oportunidad de recorrer galerías adaptadas en las suites de un hotel, presenciar intervenciones artísticas en espacio público, experimentar música en vivo y disfrutar de propuestas gastronómicas familiares. Además, según la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la programación incluye exposiciones colectivas curadas y eventos nocturnos que buscan fortalecer el diálogo entre arte, patrimonio y ciudad.

¿Cómo se integra la economía creativa y el patrimonio en UN_FAIR Tequendama?

Por medio de actividades que activan tanto el patrimonio arquitectónico del Centro Internacional Tequendama como la colaboración con más de 300 artistas y curadores, UN_FAIR Tequendama fomenta la economía creativa en Bogotá. La articulación con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte promueve no solo la circulación del arte, sino también el turismo y otros sectores asociados a la cultura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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