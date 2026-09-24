Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para vivir una experiencia artística única con la presentación de la obra de teatro ‘¡Fiel!’, una apuesta que fusiona el arte, la cultura y el humor de forma refrescante y honesta. De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), entidad encargada de impulsar la actividad cultural en la capital, este espectáculo será presentado el martes 6 de octubre de 2026 en el salón comunal Bosa Carbonell, a las 2:00 p. m. La entrada está abierta al público y no tiene ningún costo, permitiendo así el acceso a toda la comunidad hasta que se complete el aforo disponible.

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La compañía española de clown María Andrés llega a Bogotá gracias al programa Culturas en Común, en el marco de la articulación con el Festival Mamarracho Fiesta Casera Payasa Vol. 9. La propuesta escénica, que destaca por su dinamismo y carácter impredecible, invita a la audiencia a reflexionar sobre la resiliencia, explorando la acción de “caerse y levantarse” como símbolo de las dificultades y logros de la vida cotidiana. Esta obra de clown utiliza la caída, el juego y el humor como recursos vitales para abordar, desde una perspectiva sensible y desenfadada, lo que ocurre cuando la esperanza y el juego se convierten en mecanismos para enfrentar los desafíos y seguir soñando.

El escenario seleccionado para esta función, el salón comunal Bosa Carbonell, se ubica en la calle 71 Bis sur #77G -41 de la localidad de Bosa. Con un horario establecido para las 2:00 p. m., la invitación de Idartes es clara: asistir en familia y dejarse llevar por una puesta en escena que busca conectar especialmente con niñas, niños y adultos a través de la risa, la identidad y la superación personal. La obra se enmarca dentro de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, una estrategia que impulsa el arte y la cultura como elementos fundamentales para el tejido social. Según Idartes, la entrada será libre hasta completar la capacidad del lugar, priorizando un acceso inclusivo a los espacios culturales de la ciudad.

Este evento representa una valiosa oportunidad para acercarse al universo del clown y fortalecer las dinámicas culturales de barrios como Bosa, reafirmando el compromiso distrital de llevar espectáculos gratuitos y de calidad a diferentes puntos de Bogotá.

¿Cuál es la temática de la obra de teatro ‘¡Fiel!’ presentada por María Andrés en Bogotá?

La obra ‘¡Fiel!’, de la compañía española de clown María Andrés, explora el acto de caerse y levantarse como símbolo de superación y resistencia, utilizando el humor, el juego y las caídas como herramientas para hablar sobre cómo las personas enfrentan las dificultades cotidianas y siguen adelante con esperanza.

¿Dónde y cuándo se presenta la obra ‘¡Fiel!’ gratis en Bogotá según Idartes?

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) informó que la obra ‘¡Fiel!’ se presentará el martes 6 de octubre de 2026 a las 2:00 p. m. en el salón comunal Bosa Carbonell, ubicado en la calle 71 Bis sur #77G-41, localidad de Bosa. El ingreso es gratuito hasta completar el cupo del recinto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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