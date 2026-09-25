Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Una mujer fue víctima de un raponazo en Ibagué, en hechos ocurridos en pleno mediodía cuando caminaba por el barrio Ibagué 2000, cerca de Los Mandarinos, según contó la víctima a El Nuevo Día. El episodio sucedió cuando ella salió a comprar el almuerzo y, mientras transitaba por la acera lista para cruzar la calle, fue interceptada por un hombre que se movilizaba en motocicleta. Este individuo no dudó en detenerse a su lado y, en cuestión de segundos, le arrebató la cadena de oro que llevaba puesta en el cuello.

Sigue a PULZO en Discover

La mujer intentó pedir ayuda, gritando tan pronto como sucedió el hurto, pero el ladrón logró acelerar su motocicleta y huir rápidamente de la escena. El registro de seguridad de una cámara permitió obtener imágenes sobre parte del recorrido que hizo el motociclista luego del robo. En el video —reseñado por El Nuevo Día— se observa cómo el sujeto continúa su trayecto por una de las vías del sector y posteriormente desaparece al internarse por un callejón.

De acuerdo con el relato de allegados de la víctima recogido por la misma fuente, el delincuente utilizó esa ruta para salir del sector y escapar de posibles testigos. Destacan que esta zona por lo general no cuenta con un alto flujo de personas, lo que pudo facilitar que el raponazo ocurriera sin una reacción inmediata de vecinos o transeúntes que pudieran detener al sospechoso.

En las grabaciones quedó registrada la motocicleta involucrada, cuya placa visible es AHC 14H. Sin embargo, la familia de la víctima cree que podría tratarse de una “placa gemelada”, término utilizado para referirse a cuando se falsifica o duplica la numeración de una placa original para ocultar la identidad real de un vehículo; aunque hasta ahora esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades.

Los familiares esperan que las imágenes capturadas y los datos de la motocicleta sean claves para dar con el responsable del robo y recuperar la cadena de oro, hecho que pone nuevamente en evidencia los retos de seguridad en algunos sectores de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre la motocicleta involucrada en el robo en Ibagué?

La motocicleta, cuya placa registrada en las imágenes es AHC 14H, fue captada por cámaras de seguridad durante el escape del ladrón tras el raponazo. Familiares de la víctima manifestaron a El Nuevo Día que existe la sospecha de que la placa podría estar “gemelada”, es decir, podría ser una copia de la identificación de otro vehículo, aunque esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades.

¿Por qué la familia de la víctima duda sobre la autenticidad de la placa de la motocicleta?

La familia expresa dudas porque teme que el delincuente haya usado una “placa gemelada”, término que describe la falsificación o duplicación de una placa real con el objetivo de confundir la identidad del vehículo y dificultar así que las autoridades puedan rastrearlo. Por ahora, esta situación todavía no se ha esclarecido ni confirmado oficialmente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.