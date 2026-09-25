Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un operativo policial realizado en las primeras horas del día permitió allanar una residencia ubicada en el sur de Ibagué, capital del departamento del Tolima. De acuerdo con la información publicada, la diligencia judicial se efectuó en el barrio Vegas del Yuldaima, específicamente en inmediaciones de la calle 22 con carrera 6A. El procedimiento contó con la participación de unidades de Investigación Criminal y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, quienes acudieron al sitio con una orden de allanamiento. Además, en el operativo intervinieron miembros de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) tanto del Espinal como de Ibagué.

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En la inspección del inmueble, las autoridades encontraron diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos computadores, dinero en efectivo y objetos tecnológicos, así como artículos que serán sometidos a análisis para determinar su vínculo con un caso de falsas visas. Según los datos preliminares reportados durante la diligencia, la suma de dinero hallada en la vivienda supera los 30 millones de pesos colombianos. Este monto, junto a los equipos incautados, será evaluado para establecer si existe alguna relación con las presuntas actividades ilícitas investigadas.

Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades fue la presencia de una bandera de Estados Unidos y un ticket acompañado de moneda estadounidense en el lugar. Estos objetos son relevantes ya que podrían estar relacionados con la fabricación o falsificación de visas de ese país. Durante el registro también fueron localizados altares y objetos que, de acuerdo con los investigadores, estarían asociados preliminarmente a prácticas de brujería, aunque esta conexión deberá ser confirmada en el análisis posterior.

Por el momento, los elementos incautados forman parte de la investigación en curso y no representan, por sí solos, una prueba concluyente de la comisión de un delito. Las autoridades aclararon que será necesario establecer el origen y la finalidad de lo encontrado, así como su presunta relación con actividades delictivas vinculadas a la expedición de visas falsas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Policía allanó una casa en el barrio Vegas del Yuldaima de Ibagué?

La razón principal del allanamiento en la casa ubicada en Vegas del Yuldaima fue la investigación por la posible producción o tramitación de falsas visas. Las autoridades judiciales, entre ellas la Sijín del Espinal e Ibagué, llevaron a cabo la orden de allanamiento tras recolectar indicios que relacionaban el inmueble con posibles delitos de falsificación de documentos migratorios, específicamente visas, y con la presencia de diversos elementos que podrían estar relacionados con esta actividad.

¿Qué encontró la Policía durante el allanamiento por investigación de falsas visas?

Durante el procedimiento, la Policía encontró dinero en efectivo que supera los 30 millones de pesos, computadores, dispositivos tecnológicos, una bandera de Estados Unidos, un ticket con moneda estadounidense, altares y objetos que se asocian preliminarmente a la práctica de brujería. Todos estos elementos serán analizados para esclarecer su vinculación con la investigación por la presunta elaboración de visas falsas.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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