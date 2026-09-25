Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La Empresa de Servicios Públicos de Yumbo (ESPY) se pronunció recientemente debido a las intermitencias registradas en el funcionamiento del acueducto municipal. De acuerdo con la información oficial de la entidad, varios sectores de Yumbo podrían experimentar fallas en el suministro de agua como consecuencia de las condiciones impuestas por el fenómeno de El Niño y algunos problemas en la infraestructura, lo que ha obligado a la empresa a desplegar medidas prioritarias para afrontar el desafío y mantener la continuidad del servicio.

Sigue a PULZO en Discover

Heiler Hernán Jurado, director comercial de ESPY, aclaró que, siguiendo las alertas emitidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) sobre la intensidad actual del fenómeno de El Niño, la empresa ha buscado respuestas inmediatas enfocadas en minimizar el impacto para los usuarios. Sin embargo, Jurado pidió la colaboración de la comunidad, insistiendo en la necesidad de hacer un uso consciente y responsable del agua durante este periodo crítico. En sus palabras, "la ESPY ha tomado las medidas prioritarias para mantener una continuidad en el servicio. Sin embargo, se hace prioritario que nuestros usuarios hagan un buen uso de este recurso", enfatizó el funcionario.

En paralelo a la gestión técnica, ESPY reforzó su compromiso social a través de la iniciativa "ESPY al barrio". Este sábado 26 de septiembre, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 del mediodía, tendrá lugar una jornada en la caseta de la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector de Nuevo Horizonte, donde se prestarán servicios de salud, atención personalizada y asesoría en trámites relacionados con la empresa. Tal como señaló Leydi Cardozo Lozano, presidenta de la JAC de Nuevo Horizonte, el evento buscará que los asistentes aprendan a cuidar el agua, a realizar gestiones administrativas y a reciclar adecuadamente el aceite usado de cocina.

Estas acciones, de acuerdo con la empresa, tienen el objetivo de fortalecer los lazos con la comunidad yumbeña y proporcionar herramientas prácticas para enfrentar la limitación temporal del servicio. ESPY reiteró el llamado a la responsabilidad colectiva, subrayando que la continuidad del acueducto depende también del compromiso ciudadano frente al uso del recurso hídrico mientras se supera la crisis causada por el fenómeno de El Niño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas tomadas por ESPY ante el fenómeno de El Niño en Yumbo?

De acuerdo con declaraciones de ESPY y su director comercial, la empresa implementó acciones prioritarias para asegurar el suministro de agua en el municipio ante las alertas del fenómeno de El Niño, como el monitoreo constante y recomendaciones de uso racional del agua a los habitantes de Yumbo.

¿Qué es la jornada "ESPY al barrio" y a quiénes beneficia en Yumbo?

La jornada "ESPY al barrio" es una actividad organizada por la empresa de servicios públicos para acercarse a los usuarios, ofreciendo servicios de salud, asesorías y promoción de prácticas ambientales responsables como el reciclaje de aceite, especialmente en sectores como Nuevo Horizonte, fomentando así la unión comunitaria y el cuidado del agua.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.