Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La preocupación en el Tolima no ha disminuido durante los últimos dos meses debido a las condiciones de sequía que afronta la región. De acuerdo con los reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la alerta por incendios de cobertura vegetal en municipios como Piedras permanece en niveles altos. La información proporcionada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) indica que estos riesgos son consecuencia directa de las bajas precipitaciones y las elevadas temperaturas que se han registrado recientemente. Esta combinación de factores ha propiciado un ambiente especialmente susceptible a la propagación del fuego.

Sigue a PULZO en Discover

Según datos de la Gobernación del Tolima divulgados el 23 de septiembre, la emergencia por incendios forestales llevaba ya 53 días consecutivos de impacto en el territorio. Para esa misma fecha, se informaba que tres incendios continuaban activos en los municipios de Ortega, Chaparral y Prado, generando un reto constante para los organismos de socorro, las autoridades locales y las comunidades. Se trata de una situación que ha demandado respuestas coordinadas y constantes a lo largo de este prolongado periodo.

Para enfrentar este crítico panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres anunció la destinación de cerca de 4.000 millones de pesos. El objetivo de estos recursos, según información entregada por la entidad, es fortalecer las capacidades de reacción ante la emergencia y permitir una mejor articulación entre las autoridades y los equipos de atención. Estos fondos llegan tras más de 50 días de trabajo ininterrumpido entre organismos de socorro y diferentes instituciones comprometidas con la mitigación del riesgo.

Por ahora, la atención permanece centrada en municipios como Piedras, donde la amenaza de incendios forestales sigue latente. Las autoridades, respaldadas por los informes técnicos del IDEAM y el seguimiento de la Gobernación, continúan monitoreando las condiciones climáticas, con el objetivo de prevenir nuevos focos de fuego. El compromiso con la protección ambiental y la seguridad de las comunidades rurales sigue siendo una prioridad para las administraciones involucradas mientras persiste el fenómeno de sequía.

¿Por qué se mantiene alta la alerta de incendios forestales en Piedras, Tolima?

La alerta en municipios como Piedras sigue siendo alta porque, de acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el IDEAM, las bajas precipitaciones y las altas temperaturas en la región favorecen significativamente la aparición y propagación de incendios forestales.

¿Qué acciones ha tomado la UNGRD frente a los incendios forestales en Tolima?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres confirmó una inversión de cerca de 4.000 millones de pesos para fortalecer la respuesta contra los incendios forestales en el Tolima. Este apoyo financiero responde a la emergencia declarada tras más de 50 días de operaciones conjuntas con distintas autoridades y comunidades del departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.