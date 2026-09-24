Por: El Espectador

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Un total de 1.500 jóvenes en Cundinamarca han sido seleccionados como nuevos beneficiarios del programa Cundinamarca Más Profesional, con el que la Gobernación financia tanto el acceso como la permanencia en la educación superior. La característica principal de este fondo es que, una vez los estudiantes logren graduarse, quedan exonerados totalmente de la deuda contraída. La segunda convocatoria de 2026 destinó 3.383 millones de pesos colombianos, distribuidos entre 812 beneficiarios de acceso y 648 de permanencia, según cifras de la Gobernación. Con estos recursos, el programa ha alcanzado 8.600 apoyos otorgados en los 116 municipios y 15 provincias del departamento.

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La convocatoria busca atacar una de las principales barreras que enfrentan los jóvenes de zonas alejadas tras culminar el colegio: el acceso a la universidad es apenas el primer paso, ya que los gastos asociados —como matrícula, transporte y materiales— suelen convertirse en un obstáculo que impide continuar la carrera. El gobernador Jorge Rey, en diálogo con El Espectador, ha subrayado que “el que se gradúa no paga”, remarcando que el objetivo de Cundinamarca Más Profesional es eliminar el impedimento económico y permitir que los estudiantes, especialmente en áreas como medicina y agricultura, puedan luego retribuir a sus territorios con los conocimientos adquiridos.

El proceso de entrega de los beneficios fue acompañado por una jornada de bienvenida, en la que participaron 100 orientadores escolares y se ofrecieron espacios para ayudar a los estudiantes a identificar intereses y habilidades, y explorar herramientas tecnológicas. Ejercicios como “Encuentra tu superpoder”, el laboratorio RegioLab, la realidad virtual y los drones formaron parte de esta experiencia diseñada para motivar y preparar a los jóvenes para su futuro académico. También se reconoció a quienes destacaron por sus promedios, reforzando el mensaje de que el compromiso y la excelencia son valorados dentro del programa.

Actualmente, Cundinamarca Más Profesional trabaja en alianza con 69 instituciones de educación superior, que otorgan descuentos significativos a los beneficiarios (30 % en programas generales y 10 % en medicina). Adicionalmente, mediante estrategias de regionalización, se buscan acercar las oportunidades educativas a estudiantes que residen en municipios apartados: 160 jóvenes de 11 municipios pueden acceder a programas específicos con apoyo de siete instituciones. En regiones donde la distribución de la oferta educativa es desigual, esto significa una reducción de barreras relacionadas con desplazamiento y costos.

El evento de bienvenida fue también escenario de solidaridad, ya que los nuevos becarios se sumaron a campañas de apoyo para municipios afectados por incendios y colaboraron con iniciativas digitales destinadas a fortalecer la formación tecnológica. Para los jóvenes beneficiados, este programa representa una puerta abierta a la formación universitaria, mientras que para el departamento el reto será acompañarlos hasta el final de su proceso, y lograr que el impulso económico y social se traduzca en profesionales que puedan impactar positivamente a sus comunidades. La Gobernación proyecta destinar hasta 90.000 millones de pesos para futuras convocatorias entre 2025 y 2026.

¿Cuáles son los beneficios principales del programa Cundinamarca Más Profesional en 2026?

Entre los beneficios centrales de Cundinamarca Más Profesional en su convocatoria de 2026 se destacan el financiamiento del acceso y la permanencia en la educación superior, la condonación total de la deuda para quienes se gradúan y los descuentos que ofrecen las 69 instituciones aliadas en matrículas. Estas medidas buscan reducir las barreras económicas y geográficas que enfrentan los estudiantes en el departamento y potenciar que más jóvenes logren terminar sus carreras universitarias.

¿Cómo funciona la condonación del crédito educativo en Cundinamarca Más Profesional?

La condonación del crédito en Cundinamarca Más Profesional opera bajo una regla clara: todo estudiante que culmine su formación técnica, tecnológica o profesional y reciba el diploma queda exonerado del pago de la deuda adquirida con el fondo. Esto significa que no importa el número de semestres cursados ni el monto total financiado; la obligación desaparece una vez el beneficiario se gradúa, como lo ha explicado el gobernador Jorge Rey.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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