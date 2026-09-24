Un sismo de magnitud 3,5 se registró este jueves 24 de septiembre de 2026 en el departamento del Tolima, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a la 1:40 p. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 70 kilómetros.

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El evento fue localizado en las coordenadas 3,85° de latitud y -75,64° de longitud. Aunque el SGC lo reportó inicialmente con estatus automático, el registro fue realizado mediante 10 estaciones de monitoreo.

Los municipios más cercanos al punto donde se produjo el sismo fueron Roncesvalles, ubicado a 18 kilómetros; San Antonio, a 19 kilómetros, y Chaparral, a 23 kilómetros. Precisamente, el evento fue identificado como un sismo registrado en la zona de Chaparral, Tolima.

La magnitud de 3,5 corresponde a un movimiento de baja intensidad, aunque la percepción del temblor puede variar dependiendo de la distancia al epicentro, las condiciones del terreno y las características de las edificaciones.

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El SGC indicó que el sismo tuvo un RMS de 0,8 segundos y un gap de 91 grados, parámetros utilizados para establecer la calidad y precisión de la localización del evento.

Hasta el momento del reporte suministrado, no se incluyen datos sobre daños materiales o personas afectadas por el movimiento.

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