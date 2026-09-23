Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) trae una nueva propuesta cultural pensada para toda la familia: la obra de teatro ‘Yo no soy NN’, cuya función se realizará el domingo 4 de octubre de 2026 a las 3:00 p. m. El escenario de este evento es el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, ubicado en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, y su entrada será completamente gratuita, invitando así a la comunidad a ser parte de esta experiencia artística y de memoria.

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‘Yo no soy NN’ narra la historia de Blanquita Buendía y su hijo Ales Daniel, enmarcados en un ambiente rural donde la vida cotidiana, a través del amor, el juego y la imaginación, se convierte en una poderosa herramienta de esperanza. El relato adquiere un giro conmovedor cuando Ales Daniel es injustamente apartado de su madre y señalado como NN, es decir, como ‘no identificado’. Ante esa tragedia, Blanquita decide resistir al olvido aferrándose al recuerdo y al nombre de su hijo. De acuerdo con la información proporcionada por Idartes, la obra utiliza el clown, la ternura y la poesía visual para abordar la memoria de las víctimas de las 6.402 ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública en Colombia.

La puesta en escena propone un viaje emocional donde el humor y la tragedia se entrelazan, invitando al público a celebrar la vida, la memoria y la dignidad como actos de resistencia frente a la indiferencia. La obra brinda así un espacio para reflexionar colectivamente sobre la importancia de nombrar, recordar y dignificar a quienes han sido víctimas de la violencia.

El evento presenta una opción cultural relevante para quienes deseen conectarse con propuestas artísticas comprometidas con la memoria histórica del país. Para quienes busquen este plan gratuito, la cita es en la calle 66A sur #18U-12, en el corazón de Ciudad Bolívar. La forma de entrada, sin costo alguno, fortalece el acceso de distintos sectores sociales a manifestaciones culturales que promueven no solo el arte, sino también el reconocimiento y la dignidad.

¿De qué trata la obra ‘Yo no soy NN’ presentada por el Idartes?

La obra ‘Yo no soy NN’, según el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), relata la historia de Blanquita Buendía y su hijo Ales Daniel en un entorno rural. Utiliza elementos como el clown y la poesía visual para reflexionar sobre la resistencia frente al olvido, abordando el dolor causado por las 6.402 ejecuciones extrajudiciales cometidas en Colombia y la necesidad de recordar y dignificar a las víctimas.

¿Qué significa NN y por qué es relevante en la función ‘Yo no soy NN’?

NN es la abreviatura de ‘no identificado’ y se utiliza en Colombia para referirse a personas cuyos nombres y datos personales son desconocidos, generalmente en contextos de víctimas anónimas. En la obra ‘Yo no soy NN’, el término adquiere profundidad simbólica al destacar la lucha contra el anonimato y el acto de recordar y reclamar la identidad de quienes han sido invisibilizados por la violencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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