Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El feminicidio sigue cobrando vidas en Bogotá y sacudiendo a la opinión pública, especialmente cuando los casos revelan patrones de violencia sostenida y falta de protección efectiva. Uno de los episodios más recientes ocurrió el pasado 16 de septiembre en una vivienda del barrio Las Margaritas, en la localidad de Kennedy, donde, según la Fiscalía General de la Nación, se presentó un feminicidio que está siendo objeto de investigación y proceso penal. En la audiencia de legalización de la captura, el ente acusador imputó a Sebastián Alejandro Mota Muete el delito de feminicidio agravado y tentativa de feminicidio.

Sigue a PULZO en Discover

Las investigaciones relatan un contexto de violencia prolongada. De acuerdo con la fiscal del caso, Mota habría ejercido un control violento y permanente sobre su expareja, acosándola incluso en su lugar de trabajo y presionando para reestablecer la relación. Las agresiones incluyeron control sobre su forma de vestir y las personas a las que podía frecuentar, llegando en una ocasión a provocarle una fractura en la nariz. La víctima, además, habría sido sometida a violencia psicológica y obligada a presenciar agresiones hacia su propia hija.

El fatídico día de los hechos, Mota ingresó abruptamente a la vivienda con el fin de atacar a la mujer. Sin embargo, la madre de la víctima intentó defenderla y fue también agredida con arma cortopunzante. Tras el acto violento, el agresor intentó huir por los tejados de las casas vecinas, pero fue detenido en flagrancia gracias a la intervención de la comunidad y la Policía Nacional. En la actualidad, Mota permanece con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

La Secretaría Distrital de la Mujer ha destacado, de acuerdo con El Espectador, el acompañamiento psicológico y jurídico a la familia, y recalca que la violencia contra las mujeres no es un hecho privado, sino un problema social que demanda atención. Según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, el feminicidio es el eslabón más extremo de la violencia de género: en Bogotá, entre enero y julio de 2026, ocurrieron 11 feminicidios, todos cometidos por hombres, y la mayoría por parejas o exparejas. Además, el 49% de los feminicidios en 2023 y 2024 fue antecedido por violencias reiteradas; en el 62% de los casos, los hijos e hijas de las víctimas eran menores de edad.

¿Qué caracteriza los feminicidios en Bogotá según datos recientes?

De acuerdo con la Secretaría de la Mujer, basada en cifras de la Fiscalía, Medicina Legal y Policía Nacional, todos los feminicidios registrados en Bogotá entre enero y julio de 2026 fueron cometidos por hombres, y más de la mitad de los casos implicaban a parejas o exparejas de las víctimas. Este fenómeno suele estar precedido por contextos de violencia persistente y control sobre las mujeres.

¿Qué significa feminicidio y por qué se considera el extremo de la violencia de género?

El feminicidio se define como el asesinato de una mujer por razones de género y, según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, es la consecuencia más grave de un continuo de violencias. Refleja no solo el acto final, sino también la perpetuación de patrones sociales y culturales que legitiman la violencia contra las mujeres en diversos ámbitos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.