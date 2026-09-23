Por: Portal Bogotá

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A partir del sábado 26 de septiembre de 2026, Bogotá pondrá en marcha un piloto de contraflujo hacia el norte en la carrera Séptima, específicamente entre las calles 193 y 245, una iniciativa impulsada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Según información oficial publicada por la entidad, esta medida busca ofrecer una nueva alternativa a quienes salen de la ciudad por la localidad de Usaquén los sábados, facilitando el tránsito hacia el norte y descongestionando la Autopista Norte, uno de los corredores más transitados en esa franja horaria.

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El contraflujo funcionará durante los próximos cuatro sábados, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. En ese lapso, el tramo de la Séptima operará únicamente en sentido norte. Esto permitirá que, aproximadamente, los 5.300 vehículos que, de acuerdo con datos de la SDM, habitualmente abandonan la ciudad por la autopista Norte los sábados en la mañana, dispongan de una ruta adicional. La medida intentará distribuir mejor el flujo vehicular y brindar una opción eficiente para quienes buscan salir de Bogotá por su extremo septentrional.

María Fernanda Ortiz, secretaria Distrital de Movilidad, explicó que se trata de una respuesta directa a las peticiones ciudadanas: "Escuchamos a la ciudadanía que cada sábado busca alternativas para salir de Bogotá por el norte y hoy estamos revisando una opción concreta en la carrera Séptima. Vamos a medir su efectividad y el comportamiento del tráfico para, con estos resultados, definir si la implementamos de forma permanente", afirmó la funcionaria.

El piloto contempla señalización especial y la presencia de personal en vía para guiar a los conductores y velar por la correcta operación. Además, las personas que ingresen a Bogotá desde el norte podrán utilizar la Autopista Norte hasta la calle 183 y desde allí continuar al oriente para retomar la Séptima. Sobre el transporte público, la ruta rural 18-14 (Torca – Tibabita) tendrá un recorrido alterno en el horario establecido para el contraflujo. El trayecto inicia en la calle 187 por el costado occidental de la autopista Norte e incluye desvíos hacia la calle 183 y hacia la carrera Séptima, donde toma el norte hasta la calle 245 antes de regresar a la autopista.

Durante la prueba piloto, el Grupo Guía, el Cuerpo de Agentes de Tránsito y la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá estarán distribuidos en la zona para asistir a los conductores y garantizar la seguridad vial. La experiencia recogida en estas semanas será clave para determinar si la medida se convierte en permanente, siempre de acuerdo con los resultados obtenidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Cómo afecta el contraflujo de la carrera Séptima a la movilidad en el norte de Bogotá?

El contraflujo busca mejorar la movilidad en la zona norte de la capital al ofrecer otra salida por la carrera Séptima los sábados en la mañana. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, con esto se pretende aliviar la congestión en la Autopista Norte y dividir el flujo vehicular, dando más alternativas a quienes deben salir de la ciudad por Usaquén.

¿Qué significa contraflujo y cómo se implementará en la carrera Séptima de Bogotá?

Contraflujo es una estrategia vial en la que una vía que normalmente funciona en un solo sentido se habilita temporalmente en el sentido contrario para aumentar la capacidad de esa dirección en horarios específicos. En el caso de la carrera Séptima, el contraflujo operará únicamente hacia el norte entre calles 193 y 245, distribuyendo así el tránsito con el apoyo de señalización y personal especializado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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