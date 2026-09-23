Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la agenda cultural se enriquece con la llegada de ‘Gaitán al aire vol. 58: Perder la casa en la bolirana’, el nuevo trabajo discográfico del cantautor bogotano Gato ‘e Monte. De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), el evento será presentado el jueves 15 de octubre de 2026 a las 6:00 p. m. y tendrá como escenario el reconocido Teatro Jorge Eliécer Gaitán. La entrada será completamente gratuita, lo que permite el acceso a toda la ciudadanía interesada en la música local y las nuevas expresiones artísticas.

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Gato ‘e Monte, originario de la localidad de Bosa, regresa a la capital tras haber llevado su música de gira por Europa. Su cuarto álbum, disponible en plataformas desde el 11 de septiembre de 2026, reúne 15 canciones que exploran una fusión de géneros como guasca, música llanera, rock y flamenco. Esta mezcla parte de las músicas tradicionales, permitiendo al artista narrar historias y experiencias cotidianas inspiradas en el sur de Bogotá. La producción estuvo a cargo de Felipe Orjuela y cuenta con colaboraciones de reconocidos nombres como Frente Cumbiero, Julieta Lasso y Nosé Nomás.

Un elemento clave en la obra de Gato ‘e Monte es su búsqueda de identidad sonora, que ha logrado a través del chiflamero, un instrumento de su propia invención resultado de la combinación entre la bandola y el tiple. Sus letras abordan temas cercanos como el barrio, el fútbol, la migración, el trabajo familiar, el tejo y otras vivencias del día a día. En este álbum, el artista va más allá al indagar en la historia familiar, particularmente en la herencia del fracaso: la anécdota de su abuelo, quien perdió su vivienda debido a las apuestas, se convierte en un hilo narrativo relevante.

El concierto en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera Séptima #22-47, destaca como uno de los eventos recomendados por Idartes dentro de su programación cultural. Con entrada libre, se invita a los ciudadanos a descubrir una propuesta musical arraigada en la tradición, pero interpretada de forma contemporánea y cargada de significado social y personal.

¿Quién es Gato ‘e Monte y cuál es su propuesta musical?

Gato ‘e Monte es un cantautor bogotano nacido en la localidad de Bosa. Su propuesta se caracteriza por fusionar distintos géneros musicales como guasca, llanera, rock y flamenco, y por usar el chiflamero, instrumento que él mismo creó al combinar una bandola y un tiple. Sus canciones narran vivencias cotidianas del sur de Bogotá y abordan temas como el barrio, la migración y la historia familiar.

¿Dónde y cuándo es el concierto gratuito de Gato ‘e Monte en Bogotá?

El concierto gratuito de Gato ‘e Monte tendrá lugar el jueves 15 de octubre de 2026 a las 6:00 p. m. en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera Séptima #22-47 de Bogotá, según información de Idartes. El acceso será libre para todas las personas que deseen asistir.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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