Por: Portal Bogotá

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El Planetario de Bogotá abre sus puertas a jóvenes y adultos interesados en los misterios y aprendizajes que ofrece la exploración espacial. En esta ocasión, la institución invita a la charla "Hablemos del Universo", un evento que se realizará el jueves 24 de septiembre de 2026, a las 6:00 de la tarde, con entrada gratuita hasta completar el aforo, según la convocatoria publicada en 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'. Esta charla busca acercar al público a los mayores desafíos que ha enfrentado la humanidad en su camino a las estrellas, mostrando cómo los errores humanos y los fallos técnicos han sido, más que obstáculos, auténticos motores de avance científico y tecnológico.

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De acuerdo con la información oficial, a lo largo de la historia de la exploración espacial, numerosos fracasos han marcado hitos fundamentales en el perfeccionamiento de las misiones fuera de la Tierra. Misiones perdidas, aterrizajes sin éxito y errores de cálculo han expuesto las limitaciones y dificultades inherentes al intento de llegar a otros mundos. No obstante, cada uno de estos fracasos ha dejado valiosas lecciones que no solo han permitido ajustar tecnologías, sino que han fortalecido la rigurosidad de los procesos científicos. En la charla, los asistentes podrán conocer historias sorprendentes detrás de estos eventos y descubrir cómo han impulsado avances en la manera en que la humanidad estudia y entiende el universo.

La sesión estará liderada por Julián Gustavo Rodríguez Ferreira, quien es doctor en astrofísica por la Université Paris-Saclay y el Observatoire de Paris, además de magíster en ingeniería aeroespacial, magíster en astronomía y astrofísica, ingeniero electrónico y docente de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Su amplia formación académica y experiencia docente lo acreditan como un referente en los temas espaciales. El encuentro tendrá lugar en el Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26 #5-93, un espacio reconocido por sus actividades de divulgación científica y cultural en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la charla 'Hablemos del Universo' en el Planetario de Bogotá?

La charla "Hablemos del Universo", de acuerdo con ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, explora los grandes fracasos de la historia de la exploración espacial, como misiones fallidas y errores de cálculo. Su propósito es exponer cómo estos tropiezos han sido detonantes del progreso científico y tecnológico, permitiendo ajustar procesos y perfeccionar tecnologías en la carrera por desentrañar los secretos del universo.

¿Quién es Julián Gustavo Rodríguez Ferreira y por qué es relevante en el campo de la astrofísica?

Julián Gustavo Rodríguez Ferreira es doctor en astrofísica por la Université Paris-Saclay y el Observatoire de Paris, magíster en ingeniería aeroespacial, magíster en astronomía y astrofísica, ingeniero electrónico y profesor de la Universidad Industrial de Santander. Su trayectoria académica y profesional lo posiciona como un referente en temas de astrofísica y divulgación científica en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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