Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para una jornada única de arte y cultura con el concierto de la agrupación ‘Cununo Sound’, un evento impulsado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), de acuerdo con la información oficial publicada en la plataforma bogota.gov.co. La presentación, que invita a propios y visitantes a sumergirse en un recorrido musical por los sonidos autóctonos y populares del país, tendrá lugar en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, el sábado 10 de octubre de 2026 a las 7:00 p. m., con entrada gratuita para todos los asistentes.

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La propuesta de ‘Cununo Sound’ destaca por su fusión de géneros, integrando ritmos tradicionales como la carranga, el merengue campesino, la música tropical y la rumba criolla, al igual que banda, norteño y rock en español. Así, la agrupación se propone construir un puente musical entre tradiciones y modernidad, llevando al escenario una verdadera celebración de la riqueza sonora nacional. El repertorio incluye canciones emblemáticas de reconocidos artistas como Jorge Velosa, Pastor López y Rodolfo Aicardi, junto con éxitos de la música popular y norteña, lo que asegura una experiencia diversa y representativa de la identidad festiva colombiana.

Este concierto, promovido por Idartes, refuerza el papel de la ciudad como epicentro de actividades culturales inclusivas, especialmente diseñadas para el disfrute en familia. El Centro Cultural Compartir La Pilona 10 se consolida como un espacio que fortalece el acceso a la cultura en la localidad de Ciudad Bolívar, permitiendo acercar a la comunidad a eventos gratuitos y de calidad. Según la información divulgada, la jornada está dirigida a todos aquellos que deseen vivir una noche llena de música en vivo y ritmos mestizos, invitando a la participación, el encuentro y el goce colectivo.

En definitiva, actividades como esta contribuyen a promover el patrimonio musical colombiano y a diversificar la oferta cultural de la ciudad, incentivando el orgullo por las raíces y el sentido de pertenencia local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde queda el Centro Cultural Compartir La Pilona 10 en Bogotá y cómo asistir al concierto de ‘Cununo Sound’?

El Centro Cultural Compartir La Pilona 10 está ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente en la calle 66A sur #18U-12. La presentación de ‘Cununo Sound’ se realizará el 10 de octubre de 2026 a las 7:00 p. m., y la entrada es gratuita, según la información publicada en bogota.gov.co y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

¿Qué géneros musicales y artistas hacen parte del repertorio en el concierto de ‘Cununo Sound’ en Bogotá?

El repertorio de ‘Cununo Sound’ abarca una variedad de géneros musicales, como carranga, merengue campesino, música tropical, rumba criolla, banda, norteño y rock en español. La agrupación interpretará canciones emblemáticas de artistas como Jorge Velosa, Pastor López y Rodolfo Aicardi, además de éxitos populares y del género norteño, según detalla Idartes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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