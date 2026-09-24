Por: EL PILON SA

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Una celebración matrimonial en el departamento del Cesar terminó marcada por el miedo y la incertidumbre luego de que un grupo armado interrumpiera abruptamente el evento. El episodio sucedió en las instalaciones de Casacampo El Pino, un conocido lugar ubicado en la vía entre San José de Oriente y Manaure. De acuerdo con la información preliminar recogida en el lugar, cuatro hombres que iban en dos motocicletas llegaron armados hasta el sitio del matrimonio, apoderándose de la atención de los asistentes y sembrando el pánico en un momento que debía ser de felicidad.

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Los asaltantes ingresaron al evento y, portando armas de fuego, intimidaron a los invitados, obligándolos a entregar pertenencias valiosas, entre las que se destacan teléfonos celulares, cadenas de oro y objetos personales. Durante el atraco, trascendió que uno de los familiares de los novios fue agredido físicamente por los delincuentes, lo que llevó a una ola de temor y desesperación entre los presentes, quienes se vieron forzados a obedecer las exigencias para resguardar la integridad de todos.

Una vez consumado el robo, los hombres huyeron del lugar sin que inicialmente se tuviera información clara sobre su paradero. Sin embargo, según reportes posteriores citados por los medios locales, tras la denuncia de los presentes se emprendió una persecución que permitió recuperar parte de los dispositivos móviles sustraídos, aunque no se detalló si se logró capturar a los responsables ni cuántos objetos fueron finalmente devueltos a sus dueños.

La comunidad de San José de Oriente, Manaure y zonas vecinas expresó su indignación y preocupación tras los hechos. Vecinos y allegados a las víctimas criticaron la demora de la reacción policial, señalado que la respuesta de las autoridades habría tardado cerca de 40 minutos después del incidente, según los testimonios recopilados en el lugar. Esta situación ha impulsado un fuerte llamado de los habitantes para que las fuerzas de seguridad intensifiquen la vigilancia y presencia en la región, buscando prevenir que episodios similares vuelvan a repetirse y proteger la tranquilidad de quienes residen y celebran en la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas de seguridad se exigen tras el robo en el matrimonio en Cesar?

Después del violento robo ocurrido en el matrimonio celebrado en Casacampo El Pino, la comunidad local, particularmente los habitantes de San José de Oriente y Manaure, exige una presencia policial más constante y respuestas oportunas ante emergencias. Los ciudadanos han manifestado su preocupación por la demora en la reacción de las autoridades y solicitan estrategias que garanticen la protección y seguridad durante eventos sociales en la región.

¿Cómo fue la reacción de las autoridades tras el asalto en el matrimonio en Manaure?

Testimonios y reportes previos señalan que la reacción de las autoridades se produjo aproximadamente 40 minutos después de perpetrado el robo, lo que generó cuestionamientos y malestar entre los asistentes y la comunidad. A pesar de esta demora, posterior a la denuncia, las fuerzas de seguridad emprendieron una persecución en la que se recuperaron varios teléfonos celulares robados, aunque no se precisó si hubo detenidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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