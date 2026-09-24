Por: Portal Bogotá

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Colombia sumó nuevas medallas en los XIII Juegos Suramericanos de 2026, que se llevan a cabo en Santa Fe, Argentina. El Equipo Bogotá, que representa a la capital, consolidó su aporte al medallero nacional, especialmente con la destacada actuación de Ronal Longa en la prueba de 100 metros planos. Longa se impuso con un tiempo de 10.10 segundos en la prueba reina del atletismo, superando a los venezolanos Bryant Alamo y Alexis Nieves, quienes completaron el podio. Asimismo, el bogotano Carlos Palacios ocupó el séptimo puesto con un tiempo de 10.57 segundos, según información publicada en el portal Bogotá.gov.co.

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El triunfo de Longa ratifica el gran momento que vive el atletismo colombiano, pues no solo se trata de una victoria individual, sino también del resultado del trabajo en equipo, como expresó el propio deportista en declaraciones difundidas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en la red social X. La celebración de Longa se suma a las cinco medallas obtenidas por el Equipo Bogotá en las jornadas nueve y diez de las justas suramericanas: tres de oro, una de plata y una de bronce.

De acuerdo con los datos disponibles tras nueve jornadas, Colombia ocupa el tercer lugar en la tabla de medallas detrás de Brasil y Argentina. El aporte de Bogotá a la delegación nacional es significativo: 31 medallas, distribuidas en 11 de oro, 13 de plata y 7 de bronce. Brasil lidera el ranking con 203 medallas (83 de oro, 66 de plata y 54 de bronce), seguido de cerca por Argentina con 184 preseas (48 oros, 51 platas y 85 bronces).

Dentro de los resultados destacados también figura la participación de Santiago Parra y Diego Giraldo, quienes lograron la medalla de oro en gimnasia de trampolín, modalidad sincronizado equipos masculino, al derrotar a la dupla argentina en una final muy apretada y sumar 45.990 puntos. Posteriormente, en la modalidad individual, Parra obtuvo oro y Giraldo plata, mientras que en atletismo, el relevo mixto 4x400 metros logró el bronce con la participación de Carlos Palacios.

La lista de medallistas del Equipo Bogotá incorpora logros en deportes como patinaje, golf, ciclismo BMX freestyle, esquí náutico, natación y boxeo, evidenciando el talento multidisciplinario de la delegación capitalina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha sido el aporte del Equipo Bogotá al medallero de Colombia en los XIII Juegos Suramericanos 2026?

El Equipo Bogotá ha sumado 31 medallas para Colombia tras nueve jornadas, con 11 oros, 13 platas y 7 bronces. Este desempeño destaca la importancia de la delegación capitalina en el resultado general del país, que actualmente ocupa el tercer lugar en el ranking de medallas.

¿Quiénes fueron los deportistas bogotanos más destacados en las últimas jornadas de los Juegos Suramericanos?

Entre los deportistas bogotanos más destacados se encuentran Ronal Longa, quien ganó oro en los 100 metros planos, y la dupla Santiago Parra y Diego Giraldo, quienes conquistaron oro en gimnasia de trampolín sincronizado masculino y se ubicaron en el podio en la modalidad individual. Sus resultados han sido clave para el Equipo Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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