Por: Portal Bogotá

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Este jueves 24 de septiembre de 2026 se lleva a cabo una nueva edición del sorteo 2865 de la Lotería de Bogotá, con un atractivo premio mayor de 12.000 millones de pesos y opciones de ganar premios por aproximación que pueden llegar hasta los 1.000 millones de pesos. Este sorteo, autorizado por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, inicia cada jueves a las 10:30 de la noche, lo que brinda a quienes participan la oportunidad de probar fortuna desde la comodidad de su hogar.

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De acuerdo con la información oficial de la Lotería de Bogotá, la compra del billete puede hacerse de manera fácil y segura a través de su plataforma web (www.loteriadebogota.com), donde solo es necesario crear un usuario, seleccionar el tipo de sorteo, digitar los cuatro números principales y los tres de serie, escoger cuántas fracciones se desean y finalizar el pago usando métodos como tarjeta de crédito, débito o PSE (Pagos Seguros en Línea, un sistema colombiano para transferencias electrónicas). Esta vía digital no solo moderniza la manera de participar, sino que ofrece la opción extra de acceder a premios “raspa y gana” en línea, multiplicando las oportunidades de obtener un reconocimiento económico.

La adquisición del tradicional billete de la Lotería de Bogotá también está disponible a través de otros canales seguros. Los usuarios pueden recurrir a puntos de venta físicos certificados, ubicados en distintas zonas urbanas, o comprar directamente con loteros y distribuidores autorizados. La organización sugiere siempre verificar estos canales para evitar fraudes y consultar documentos oficiales, como el instructivo de registro y compra publicado en la web.

Además de brindar la emoción de apostar por los números ganadores, la modalidad de raspe y gane en línea se ha convertido en un valor agregado para quienes participan por internet. Según la página de la Lotería de Bogotá, esta función permite disfrutar de dinámicas instantáneas y premios adicionales, lo que incentiva la compra digital frente a la física.

La Lotería de Bogotá, entonces, se consolida como una opción protagonista dentro de la oferta de juegos de azar legales en Colombia, combinando tradición con herramientas digitales y canales seguros de adquisición.

¿Cómo funciona el raspe y gane en línea de la Lotería de Bogotá?

La opción de raspe y gane en línea está disponible para quienes compran su billete digitalmente. Esta modalidad ofrece la posibilidad de obtener premios adicionales y disfrutar de dinámicas instantáneas directamente en la plataforma web, agregando más emoción y oportunidades para los usuarios.

¿Dónde comprar de forma segura los billetes de la Lotería de Bogotá?

Según información de la Lotería de Bogotá, los billetes pueden adquirirse en el portal oficial www.loteriadebogota.com, con loteros o distribuidores certificados y en puntos físicos autorizados. Consultar estos canales y verificar su autenticidad es clave para evitar fraudes o compras no válidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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