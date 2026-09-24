La primera vez que vi una escalera de agilidad, me pareció uno de esos accesorios deportivos que ocupan poco espacio y que, a simple vista, no parecen demasiado complicados.

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Es básicamente una serie de cuadrados unidos por una cinta que se puede poner sobre el piso. La idea es moverse entre ellos siguiendo diferentes patrones, pero cuando uno empieza a pensar en los ejercicios aparecen varias exigencias al mismo tiempo: coordinación, velocidad de pies, equilibrio y control del movimiento.

Y ahí entendí que el nombre no es tan exagerado.

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¿Qué se trabaja con una escalera de agilidad?

Mi primera duda fue precisamente esa: ¿qué aporta realmente caminar o correr entre cuadrados?

La escalera se utiliza principalmente para practicar movimientos rápidos y coordinados. Puede formar parte de sesiones enfocadas en agilidad, coordinación y cambios de dirección, especialmente en deportes donde hay que acelerar, frenar o reorganizar los movimientos constantemente.

La evidencia reciente sobre entrenamiento de velocidad, agilidad y rapidez también encuentra mejoras en capacidades como el sprint y los cambios de dirección en distintos grupos de deportistas, aunque los resultados dependen del tipo de entrenamiento y de la población estudiada.

Por eso, no la entendí como una herramienta mágica para “volverse más rápido”, sino como un elemento que puede complementar un entrenamiento.

Los ejercicios parecen fáciles… hasta que los intenta

Hay movimientos bastante básicos para comenzar.

Uno consiste en entrar con los dos pies dentro de cada espacio y avanzar hasta el final. Después se pueden hacer variantes entrando con un pie y luego con el otro, desplazamientos laterales o patrones en los que hay que alternar rápidamente los apoyos.

También se pueden aumentar las dificultades combinando movimientos hacia adelante, laterales y diagonales.

Lo interesante es que la escalera obliga a prestar atención a dónde pongo los pies. Si intento acelerar demasiado, es fácil perder el patrón. Si voy demasiado lento, desaparece parte del desafío.

Por eso me pareció más útil pensar en ella como un ejercicio de coordinación con velocidad que simplemente como una carrera.

¿Sirve solo para fútbol?

No. Es fácil asociarla con el fútbol, porque aparece con frecuencia en ejercicios de preparación física, pero también puede utilizarse en otros deportes y entrenamientos.

Un estudio publicado en 2026, por ejemplo, analizó programas que incorporaban entrenamiento con escalera de agilidad en jugadores de bádminton y encontró mejoras en diferentes medidas de rendimiento físico.

Además, investigaciones recientes sobre entrenamiento de agilidad en fútbol han trabajado capacidades como la coordinación y los cambios de dirección.

Eso sí: hay una diferencia importante entre hacer ejercicios preestablecidos con una escalera y la agilidad real de un partido. En un juego no basta con mover los pies rápido; también hay que reaccionar ante un rival, una pelota o un estímulo inesperado.

¿Cómo la incorporaría a un entrenamiento?

Después de entender cómo funciona, me parece más lógico utilizarla como complemento y no convertir toda la sesión en ejercicios con escalera.

Podría empezar con 5 a 10 minutos de movimientos sencillos, priorizando la técnica antes que la velocidad. Después se puede aumentar progresivamente la dificultad o combinarla con ejercicios de fuerza, aceleraciones, saltos o cambios de dirección.

Y hay algo que me parece fundamental: dejar suficiente espacio alrededor de la escalera y utilizar un calzado adecuado para el tipo de superficie.

Al final, descubrí que la gracia de este accesorio no está en que parezca sofisticado. Precisamente ocurre lo contrario: una herramienta sencilla puede obligarme a controlar mucho mejor mis movimientos.

La escalera de agilidad no reemplaza un entrenamiento completo, pero puede ser una forma práctica de introducir ejercicios de coordinación y desplazamientos rápidos, especialmente para quienes practican deportes con muchos cambios de ritmo y dirección.

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