Cuando uno piensa en un gimnasio en casa para adelgazar, es fácil imaginar una caminadora, una bicicleta estática, una máquina de pesas y varios equipos que terminan ocupando buena parte de una habitación.

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Pero no necesariamente hace falta llegar a ese punto.

La actividad física puede contribuir al control del peso, pero adelgazar no depende únicamente del ejercicio. La alimentación, el gasto energético y la capacidad de mantener hábitos saludables durante el tiempo también tienen un papel importante. El CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) señala que combinar actividad física con una reducción de las calorías consumidas provoca un déficit energético que puede conducir a la pérdida de peso.

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Por eso, si la idea es empezar a entrenar en casa, tendría más sentido invertir primero en elementos versátiles.

1. Mancuernas

Las mancuernas serían una de las primeras compras. Permiten trabajar brazos, hombros, espalda, pecho y piernas con ejercicios como sentadillas, press, remos y zancadas.

Además, no es necesario comprar un juego completo desde el primer día. Un par de pesos adecuados para el nivel de quien empieza puede ser suficiente y, con el tiempo, se pueden incorporar cargas mayores.

La ventaja está en que ocupan poco espacio y permiten progresar aumentando gradualmente la resistencia.

2. Bandas de resistencia

Las bandas elásticas son otra herramienta que puede multiplicar las posibilidades de un gimnasio doméstico. Hay diferentes niveles de resistencia y pueden utilizarse para ejercicios de piernas, glúteos, espalda, brazos y hombros.

También resultan fáciles de guardar y transportar, por lo que tienen sentido para alguien que vive en un espacio pequeño o incluso quiere entrenar durante un viaje.

No sustituyen necesariamente todas las formas de entrenamiento con pesas, pero sí permiten incorporar ejercicios de resistencia sin tener un banco o una máquina.

3. Colchoneta

Una colchoneta de ejercicio puede parecer sencilla, pero resulta útil para una gran cantidad de movimientos.

Abdominales, planchas, ejercicios de movilidad, estiramientos y rutinas con el propio peso son más cómodos sobre una superficie diseñada para entrenar.

Además, es uno de los elementos que menos espacio ocupa.

4. Cuerda para saltar

Si hay suficiente espacio y las articulaciones lo permiten, una cuerda para saltar puede ser una alternativa económica para incorporar actividad cardiovascular.

Su principal ventaja es que ocupa prácticamente nada y permite hacer sesiones cortas de ejercicio.

Sin embargo, no debería ser la única alternativa. Caminar rápidamente, bailar, montar bicicleta o utilizar otros ejercicios aeróbicos también pueden formar parte de una rutina. Las recomendaciones para adultos sitúan como referencia al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, además de ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana.

5. Banco ajustable

Este ya sería un elemento para quien quiera invertir un poco más.

Un banco ajustable amplía la cantidad de ejercicios que pueden hacerse con mancuernas y permite trabajar diferentes posiciones para pecho, hombros y otros grupos musculares.

No es indispensable para comenzar, pero puede ser una compra interesante cuando el entrenamiento en casa deja de ser algo ocasional y se convierte en una rutina.

6. Caminadora, bicicleta o elíptica

Aquí aparece la diferencia entre necesitar un equipo y querer tenerlo.

Una caminadora, una bicicleta estática o una elíptica pueden facilitar el trabajo cardiovascular dentro de casa, especialmente cuando el clima, la seguridad o la falta de tiempo dificultan salir.

Pero también son los elementos más costosos y voluminosos de esta lista.

Si el presupuesto es limitado, probablemente tendría más sentido empezar con mancuernas, bandas, colchoneta y alguna alternativa cardiovascular que no requiera una máquina.

¿Qué compraría primero?

Si tuviera que montar el gimnasio desde cero, lo organizaría así:

Presupuesto bajo: colchoneta + bandas + cuerda.

Presupuesto medio: colchoneta + bandas + mancuernas + banco.

Presupuesto más amplio: añadiría una caminadora, bicicleta estática o elíptica.

La idea sería que cada elemento tenga más de una función. De poco sirve comprar una máquina costosa si termina utilizándose una vez por semana.

Además, comenzar de manera progresiva puede ser más sostenible. El NIDDK recomienda empezar lentamente, aumentar la actividad poco a poco y elegir ejercicios que resulten agradables y que puedan mantenerse.

¿El gimnasio en casa sirve para adelgazar?

Sí puede formar parte de un plan para perder peso, pero no sería correcto presentarlo como una fórmula automática.

La actividad física aumenta el gasto energético y aporta beneficios para la salud, pero la pérdida de peso también está relacionada con la alimentación y con el balance energético. El NIDDK ( Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales ) recomienda combinar un plan alimentario saludable con actividad física regular para perder y mantener el peso.

Por eso, más que convertir una habitación en un gimnasio profesional, la inversión debería buscar algo mucho más sencillo: tener en casa las herramientas necesarias para que hacer ejercicio sea fácil de repetir.

Si el equipo permite entrenar fuerza, hacer actividad cardiovascular y mantener una rutina constante, ya cumple buena parte de su propósito.

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