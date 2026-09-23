Comprar unos audífonos para hacer ejercicio puede parecer una decisión sencilla, pero basta con empezar a correr en una caminadora, hacer una rutina de pesas o salir a montar bicicleta para darse cuenta de que no todos funcionan igual. Unos se pueden mover, otros no soportan bien el sudor y algunos aíslan tanto del exterior que no resultan convenientes para entrenar en la calle.

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Por eso, antes de fijarse únicamente en el sonido o en la marca, conviene revisar aspectos como el ajuste, la resistencia al agua y al sudor, la batería y la posibilidad de escuchar lo que ocurre alrededor.

Para alguien que está buscando audífonos para entrenar, estas son algunas opciones que se pueden considerar según el tipo de ejercicio y las necesidades de cada persona.

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Powerbeats Pro 2: para quienes necesitan que no se muevan

Los Powerbeats Pro 2 están diseñados pensando directamente en el ejercicio. Su principal diferencia frente a unos audífonos inalámbricos convencionales está en los ganchos que pasan alrededor de las orejas y ayudan a mantenerlos sujetos durante el movimiento.

Esto puede ser especialmente útil para quienes corren, hacen HIIT, saltan la cuerda o hacen ejercicios en los que la cabeza y el cuerpo se mueven constantemente.

También cuentan con cancelación activa de ruido y modo de sonido ambiente, por lo que se puede elegir entre aislarse más del ruido del gimnasio o escuchar lo que ocurre alrededor. Además, incorporan un sensor para medir la frecuencia cardiaca durante los entrenamientos y son compatibles tanto con dispositivos Apple como Android mediante la aplicación Beats.

En cuanto a batería, ofrecen hasta 10 horas de reproducción con los audífonos y hasta 45 horas contando el estuche, aunque esas cifras cambian dependiendo de las funciones utilizadas. Tienen certificación IPX4, que indica resistencia al sudor y al agua.

JBL Endurance Peak 3: una alternativa para entrenamientos intensos

Los JBL Endurance Peak 3 también tienen un diseño pensado para mantenerse sujetos durante el ejercicio. En este caso, cuentan con un gancho que pasa por detrás de la oreja y ayuda a evitar que los audífonos se muevan.

Uno de sus puntos más importantes es la certificación IP68, que ofrece protección frente al polvo y al agua. Esto los hace especialmente interesantes para personas que sudan bastante durante el entrenamiento o que hacen actividad física al aire libre.

También incorporan funciones Ambient Aware y TalkThru, que permiten prestar atención a los sonidos del entorno o conversar sin tener que quitarse los audífonos.

La batería alcanza hasta 10 horas en los audífonos y hasta 50 horas en total con el estuche, según JBL. La marca también señala que cuentan con carga rápida.

Shokz OpenRun Pro 2: otra opción de oído abierto

Para quienes quieren el concepto de oído abierto, pero buscan un modelo más avanzado, están los Shokz OpenRun Pro 2.

Estos también se apoyan alrededor de la oreja y permiten mantener el canal auditivo abierto. Utilizan la tecnología DualPitch de Shokz, que combina conducción ósea y conducción aérea para reproducir el sonido.

Página web de Shokz

Shokz OpenRun.Su propuesta puede resultar atractiva para corredores que no quieren sentirse completamente aislados del ambiente. La principal diferencia frente a unos audífonos internos tradicionales es precisamente la forma de escuchar música sin cerrar completamente el oído.

Samsung Galaxy Buds3 Pro: una opción para quienes usan Galaxy

Los Galaxy Buds3 Pro también pueden funcionar para hacer ejercicio, especialmente para quienes ya utilizan un celular Samsung. Estos audífonos cuentan con cancelación activa de ruido, sonido ambiente y un diseño que busca distribuir el peso para facilitar su uso durante períodos prolongados.

Además, cuentan con certificación IP57. Eso significa que ofrecen protección frente al polvo y al agua bajo determinadas condiciones, aunque Samsung aclara que no se recomienda utilizarlos en la playa o en la piscina y que el estuche de carga no es resistente al agua.

En batería, Samsung señala hasta seis horas de reproducción con la cancelación activa de ruido encendida y hasta 26 horas contando el estuche. Con la cancelación desactivada, la cifra puede llegar a siete horas en los audífonos y 30 horas con el estuche.

AirPods Pro 3: para quienes entrenan con iPhone

Los AirPods Pro 3 también tienen características especialmente relacionadas con el ejercicio. Apple rediseñó su ajuste y ofrece cinco tamaños de almohadillas, incluida una talla XXS, para buscar una mayor estabilidad dentro del oído.

Una de sus novedades más importantes es la detección de frecuencia cardiaca durante los entrenamientos. Al utilizarlos con un iPhone, pueden registrar la frecuencia cardiaca y las calorías quemadas durante diferentes ejercicios mediante la aplicación Fitness.

También cuentan con cancelación activa de ruido, modo Ambiente y certificación IP57 de resistencia al polvo, al agua y al sudor.

La batería llega hasta ocho horas de audio con una carga y cancelación activa de ruido, aunque Apple indica que durante los entrenamientos con detección de frecuencia cardiaca puede llegar hasta 6,5 horas. Con el estuche, alcanzan hasta 24 horas de audio con la cancelación activa de ruido.

¿Qué deben tener unos buenos audífonos para hacer ejercicio?

Más que buscar una característica que los convierta automáticamente en los mejores, conviene pensar en el tipo de entrenamiento que se hace. El ajuste es uno de los puntos principales. Si los audífonos se caen cada vez que se corre o se hace un movimiento rápido, poco importa que tengan buen sonido.

La resistencia al sudor también es importante. Las certificaciones IP indican diferentes niveles de protección frente al polvo y el agua, pero no significan que todos los audífonos sean aptos para nadar. Incluso modelos con certificaciones altas tienen restricciones de uso.

La batería tampoco debería pasarse por alto. Una persona que entrena alrededor de una hora al día no necesita necesariamente la mayor autonomía del mercado, pero sí es conveniente que los audífonos aguanten varias sesiones sin tener que cargarlos constantemente.

Finalmente, está el lugar donde se hace ejercicio. Para entrenar en un gimnasio puede ser útil la cancelación de ruido. En cambio, si se sale a correr por Bogotá, se monta bicicleta o se entrena en espacios abiertos, puede resultar más conveniente un modelo que permita escuchar mejor los sonidos del entorno.

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