Apple habilitó oficialmente Tap to Pay en iPhone en Colombia, una función que permite a los comercios recibir pagos sin contacto directamente desde un teléfono de la compañía y sin necesidad de utilizar un datáfono o lector de tarjetas adicional.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: iPhone 18 Pro Max vs. 17 Pro Max: lo que realmente cambió entre ambos celulares y comparación)

La herramienta llega al país como parte de una expansión de Tap to Pay en iPhone a varios mercados de América Latina. Desde este martes 22 de septiembre, los negocios colombianos pueden acceder a esta tecnología a través de las plataformas de pago que tienen disponible la función.

Apple explicó que para ofrecer Tap to Pay en iPhone trabaja con plataformas de cobro y desarrolladores que integran la tecnología dentro de sus propias aplicaciones. En Colombia, las plataformas anunciadas inicialmente son SumUp y Symbiotic.

Lee También

¿Qué es Tap to Pay en iPhone y cómo funciona?

La idea es sencilla: un iPhone puede utilizarse como punto de cobro para recibir pagos sin contacto.

En lugar de que el cliente introduzca su tarjeta en un datáfono, el comerciante abre la aplicación de pagos compatible, introduce el valor de la compra y selecciona Tap to Pay en iPhone.

Después, el cliente acerca una tarjeta débito o crédito sin contacto, un iPhone, un Apple Watch u otro dispositivo con una billetera digital compatible a la parte superior del teléfono del comercio.

El pago se procesa mediante la aplicación y el proveedor de servicios de pago correspondiente. Apple señala que la tecnología permite aceptar pagos sin necesidad de ‘hardware’ adicional.

Esto puede resultar especialmente útil para pequeños negocios, trabajadores independientes, comercios que realizan domicilios o ventas fuera de un establecimiento y empresas que necesitan cobrar en diferentes lugares.

¿Qué tarjetas y formas de pago acepta?

Tap to Pay en iPhone permite recibir pagos sin contacto de diferentes maneras.

Apple indica que los clientes pueden pagar con tarjetas débito y crédito contactless, Apple Pay y otras billeteras digitales. Para Colombia, la compañía señala que la tecnología es compatible con tarjetas sin contacto de las principales redes de pago, entre ellas American Express, Mastercard y Visa.

Eso significa que el cliente no necesariamente necesita tener un iPhone para pagar. Si cuenta con una tarjeta física habilitada para pagos sin contacto, también puede acercarla al equipo del comerciante.

La disponibilidad concreta de determinadas tarjetas puede depender de la aplicación o del proveedor de pagos utilizado.

¿Qué necesita un negocio para cobrar con un iPhone?

Tap to Pay no se activa simplemente desde los ajustes del teléfono. El comercio necesita utilizar una app de pagos compatible que haya integrado la tecnología de Apple.

En Colombia, una de las opciones disponibles es SumUp. Su proceso consiste en descargar la aplicación, crear o utilizar una cuenta de SumUp y activar la opción Tap to Pay en iPhone desde la propia aplicación.

Una vez configurada, la operación de cobro se realiza desde el celular: el comerciante introduce el monto, selecciona Tap to Pay en iPhone y acerca el equipo al cliente para que este pueda realizar el pago.

El proveedor de pagos es quien procesa posteriormente la transacción y deposita el dinero en la cuenta bancaria configurada por el comercio. Apple aclara que las preguntas relacionadas con los pagos, como el procesamiento y los depósitos, deben dirigirse al proveedor de servicios de pago.

¿Qué iPhone son compatibles?

Para utilizar Tap to Pay en iPhone se necesita un iPhone XS o un modelo posterior, además de contar con la versión más reciente de iOS compatible con la función.

También es necesario tener instalada una aplicación de pagos que admita Tap to Pay en iPhone. Por eso, tener un iPhone compatible por sí solo no significa que el equipo pueda utilizarse automáticamente como datáfono.

¿Es seguro pagar acercando una tarjeta al iPhone?

Apple asegura que Tap to Pay en iPhone utiliza las funciones de seguridad y privacidad integradas en el teléfono.

La compañía señala que no almacena los números de las tarjetas ni la información del PIN en sus servidores. Además, durante las transacciones se restringen funciones como la cámara y las capturas de pantalla para evitar que estos datos puedan quedar registrados mediante esas herramientas.

El procesamiento del pago, sin embargo, está a cargo del proveedor de servicios de pago que utiliza el comercio.

¿Tap to Pay reemplaza completamente a un datáfono?

La principal diferencia es que el comercio puede recibir pagos sin contacto utilizando únicamente un iPhone compatible y una aplicación de pagos participante, por lo que no necesita adquirir un lector de tarjetas adicional para utilizar esta modalidad.

Apple destaca precisamente que la tecnología está diseñada para que empresas de distintos tamaños puedan aceptar pagos en persona sin terminales ni ‘hardware’ adicional.

Esto no significa que todos los negocios tengan que abandonar los datáfonos tradicionales. La posibilidad de utilizar Tap to Pay dependerá del proveedor de pagos, la aplicación elegida, los medios de pago aceptados y las condiciones que tenga cada servicio.

En el caso de SumUp Colombia, por ejemplo, la compañía informa que Tap to Pay en iPhone tiene un costo de 2,99 % por transacción en pagos semanales, mientras que la activación no tiene costo y no hay una tarifa mensual. Estas condiciones corresponden a SumUp y no a una tarifa general establecida por Apple para todos los proveedores.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.