Por: El Espectador

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En los últimos días, OpenAI se ubicó en el centro de la atención mundial luego de que se informara que uno de sus modelos de inteligencia artificial (IA) avanzó en el célebre “problema de existencia y suavidad de Navier-Stokes”, uno de los problemas matemáticos del milenio. Sin embargo, el anuncio despertó inmediatas críticas por parte de la comunidad matemática, debido a la poca claridad con la que la empresa explicó los alcances del logro y la ausencia de detalles sobre cómo fue obtenido el resultado, así como sobre qué parte de este complejo problema fue efectivamente resuelta.

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Este episodio avivó un debate entre matemáticos: ¿qué tanto pueden —o deben— los sistemas de IA intervenir en la resolución de enigmas matemáticos que, durante décadas, han desafiado a la investigación académica? A comienzos de la semana, OpenAI publicó un comunicado donde anunció que este mismo modelo de IA ha logrado resolver más de 100 problemas matemáticos abiertos desde hace largo tiempo, abarcando diversas áreas de la matemática. Aunque la empresa calificó el ritmo de avances como sorprendente, hasta ahora no ha presentado públicamente la lista de problemas resueltos o sus soluciones, una omisión que dificulta evaluar la magnitud de este progreso.

En respuesta a las críticas, OpenAI creó un grupo asesor independiente, compuesto por destacados matemáticos, entre los que figuran Timothy Gowers, Martin Hairer y Edward Witten, todos galardonados con la Medalla Fields. También participan Camillo De Lellis, del Institute for Advanced Study; Ravi Vakil, de Stanford; Nikhil Srivastava, de la Universidad de California en Berkeley y el Simons Institute; y otros importantes investigadores de instituciones como ENS-PSL, Oxford y Harvard. Este grupo tendrá la tarea de asesorar a OpenAI en la revisión y comunicación de los resultados, establecer estándares académicos y profesionales para la investigación matemática y, sobre todo, facilitar que los avances sean útiles para toda la comunidad matemática y para la sociedad.

No obstante, las demandas de rigor y transparencia siguen vigentes. El 11 de septiembre, un grupo de matemáticos publicaron una carta titulada “A Severe Misalignment of AI in Mathematics”, donde, aunque reconocen los avances logrados por los modelos de IA como los LLM (modelos de lenguaje a gran escala, por sus siglas en inglés), expresan preocupación porque resolver problemas matemáticos se convierta en objetivo principal, desplazando la comprensión conceptual profunda, el debate académico y el trabajo de verificación colectiva que dan sentido al avance científico. Además, alertan sobre la rapidez de los anuncios y la falta de atribución adecuada, riesgos que podrían afectar tanto la matemática como otras áreas intelectuales en la era de la inteligencia artificial.

¿Qué avances matemáticos anunció OpenAI recientemente con su inteligencia artificial?

OpenAI comunicó que su modelo de inteligencia artificial ha resuelto más de 100 problemas matemáticos abiertos que llevaban años sin solución, cubriendo la mayoría de las áreas de la disciplina. No obstante, la empresa no ha detallado cuáles son estos problemas ni ha hecho públicas las soluciones, lo que ha generado escepticismo en la comunidad matemática respecto al alcance de este logro.

¿Por qué los matemáticos critican la manera en que OpenAI comunica sus resultados en matemáticas?

Los matemáticos han cuestionado a OpenAI por anunciar logros antes de proporcionar detalles y demostrar rigurosamente los resultados, lo que afecta la transparencia y el proceso de verificación necesario para validar cualquier avance en la disciplina. Además, han advertido sobre el peligro de que la resolución automatizada reemplace el objetivo principal de la matemática: la comprensión conceptual, el debate y la creación colectiva del conocimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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