Por: El Espectador

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La tumba de Tutankamón, ubicada en el Valle de los Reyes, Egipto, vuelve a estar en el centro de la polémica científica debido a una antigua hipótesis: podría ocultar cámaras y corredores aún no descubiertos, y entre ellos podrían estar los restos de Nefertiti. Durante años, esta idea ha sido debatida sin evidencias contundentes, pero recientemente un informe arqueo-geofísico le ha dado un nuevo impulso. Según este reporte, que analiza investigaciones desde 2015 y nuevos trabajos de campo realizados en 2023 y 2024, los métodos de exploración aplicados sugieren que la tumba arqueológica KV62, atribuida a Tutankamón, sería mucho más extensa de lo que tradicionalmente se ha pensado.

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El equipo responsable del informe empleó técnicas como el radar de penetración terrestre y la microgravimetría, que permiten detectar irregularidades y estructuras ocultas bajo tierra. La revisión y comparación de resultados de diversas metodologías parecen indicar la posible existencia de espacios arqueológicos adicionales detrás de las paredes conocidas, lo que sugiere que el sepulcro pudo haber tenido usos previos al entierro de Tutankamón.

Sin embargo, como aclaran los propios autores, este informe es de carácter técnico y no parte de una publicación revisada por pares en una revista científica. El documento, denominado Occasional Paper No. 8 del Amarna Royal Tombs Project, da continuidad a una línea de investigación iniciada por Nicholas Reeves en 2015. Reeves y otros académicos, como Mamdouh Eldamaty y Abbas Mohamed Abbas, aportan nuevas pruebas a partir de anomalías detectadas que refuerzan la teoría de corredores y cámaras adicionales.

La evidencia indica, según el informe, que podría haber una cámara adicional tras la pared oeste y una expansión hacia el norte de entre 25 y 30 metros, posiblemente formada por un corredor y hasta seis cámaras suplementarias, algunas conectadas con KV62 y rellenadas con escombros. Se detectaron grietas, juntas verticales y perfiles de techo ocultos, así como señales de antiguos muros detrás de la pared norte. Estas anomalías, aunque congruentes con la hipótesis, requieren de intervención física directa para ser verificadas. La decisión de avanzar con futuras excavaciones depende de la aprobación de las autoridades egipcias.

La importancia del asunto está relacionada con la relevancia histórica de Tutankamón y Nefertiti. Tutankamón fue un joven faraón de la XVIII dinastía cuya tumba, encontrada en perfecto estado en 1922, ha sido fundamental para el estudio del Egipto Antiguo. Nefertiti, esposa real de Akenatón y figura clave del periodo de Amarna, sigue siendo un enigma arqueológico: el emplazamiento de su sepultura todavía no ha sido descubierto, lo que explica el interés ante posibles hallazgos en la tumba de Tutankamón.

¿Cuáles son las evidencias que sugieren cámaras ocultas en la tumba de Tutankamón?

De acuerdo con el informe técnico del Amarna Royal Tombs Project, el uso de radar de penetración terrestre y microgravimetría permitió detectar anomalías subterráneas alineadas con las paredes norte y oeste de la tumba KV62. Las señales incluyen juntas verticales, grietas y formas rectangulares que podrían indicar cámaras y corredores no explorados; no obstante, los autores insisten en que solo una investigación física directa podrá confirmar su existencia.

¿Qué importancia tendría descubrir la tumba de Nefertiti en el contexto de los hallazgos en KV62?

Descubrir la tumba de Nefertiti en el complejo de Tutankamón sería un hecho arqueológico de relevancia mundial, ya que resolvería uno de los grandes misterios del Antiguo Egipto relativo al destino de la reina y proporcionaría valiosa información sobre el periodo de Amarna, su cultura y política. La confirmación de esta hipótesis dotaría de un nuevo significado histórico al conjunto funerario de KV62.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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