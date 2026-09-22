El presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo el martes durante los debates de la Asamblea General de la ONU que la administración de Cuba “caerá”.

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Sin detallar los mecanismos de esa eventual caída, el jefe de Estado norteamericano reiteró la intención de promover un “cambio fundamental” en la nación caribeña.

“El régimen comunista está bajo una fuerte presión, la más fuerte que haya conocido jamás. [Cuba] caerá”, declaró el presidente estadounidense.

Frente a estas aseveraciones, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, reaccionó públicamente denunciando que el líder norteamericano difundió “calumnias” y “falsedades” desde el estrado internacional.

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El diplomático de la isla cuestionó los señalamientos al considerar que pretenden socavar la soberanía nacional dentro del complejo escenario de tensiones bilaterales.

“El gobierno de EEUU resulta incapaz de aceptar que Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano”, escribió Rodríguez en X (antes conocido como Twitter).

El ministro de Relaciones Exteriores, quien lidera la comitiva diplomática cubana ante el organismo global, reafirmó la postura oficial frente al discurso de Washington.

“Ninguna de las falsedades del Presidente de EE. UU. en ONU y ninguna calumnia pueden ni podrán negar ese hecho”, agregó el diplomático.

Este es un nuevo episodio entre la extensa historia entre Estados Unidos y Cuba, que con el mensaje de Donald Trump pone sobre la mesa un capítulo especial de cara al futuro.

No es la primera vez de un mensaje de este estilo, pues días atrás el presidente estadounidense publicó un mapa con México, Canadá y Groenlandia que desembocó en la molestia por parte de los países en cuestión debido a lo que se pretendió indicar.

Las decisiones de política exterior adoptadas en Washington y La Habana continuarán marcando el ritmo del diálogo institucional durante los próximos años.

En el ámbito multilateral, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprueba anualmente resoluciones mayoritarias solicitando el fin del embargo comercial.

Comprender la evolución histórica de este diferendo geopolítico resulta indispensable para analizar las dinámicas diplomáticas contemporáneas que impactan a toda la región continental.

Historia de la relación entre Estados Unidos y Cuba

Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba mantienen una dinámica compleja definida por tensiones ideológicas, restricciones comerciales y desacuerdos en materia de derechos humanos.

El conflicto se remonta al triunfo de la Revolución Cubana en 1959, acontecimiento que derivó en la ruptura de nexos formales dos años después.

Durante ese período inicial, la Casa Blanca decretó un embargo económico total para aislar financieramente al gobierno asentado en La Habana.

Tras más de medio siglo de distanciamiento, el presidente Barack Obama impulsó un histórico proceso de acercamiento bilateral que permitió reabrir embajadas en 2015.

Esa etapa promovió la reanudación de vuelos comerciales directos, la apertura de servicios postales y la flexibilización parcial en los viajes de ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, la llegada de Donald Trump al poder revertió drásticamente el acercamiento al imponer sanciones financieras severas e incluir a Cuba en listas restrictivas.

Posteriormente, la administración de Joe Biden mantuvo el marco del bloqueo comercial, concentrando sus acciones en trámites consulares y programas específicos de reunificación familiar.

Por su parte, el Ejecutivo cubano denuncia constantemente los severos efectos del cerco económico sobre su producción interna, abastecimiento médico y suministro energético.

A su vez, los diplomáticos norteamericanos condicionan la normalización plena de los vínculos a reformas políticas profundas y al respeto efectivo de libertades ciudadanas.

El intercambio comercial entre ambas naciones funciona bajo esquemas excepcionales limitados que autorizan únicamente la compra contingente de alimentos básicos pagados al contado.

Observar el comportamiento de los canales consulares vigentes permite monitorear el flujo migratorio bilateral y la asistencia a ciudadanos en ambos territorios nacionales.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.