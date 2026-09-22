La presencia de Delcy Rodríguez, identificada como presidenta interina de Venezuela, se ha convertido en el centro de atención de los asistentes a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. La líder llegó con una agenda privada que ha desatado especulaciones sobre un posible desplazamiento al Centro de detención Metropolitano de Brooklyn —ubicado a solo 28 minutos en carro de la sede de la ONU—, lugar donde permanece recluido el exdictador Nicolás Maduro, según informó El Tiempo.

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Además de los pormenores en torno al acuerdo para que Estados Unidos explote petróleo venezolano durante los próximos 25 años, la atención internacional se desvió hacia el jet privado que utilizó Rodríguez para su arribo a suelo norteamericano. La mandataria aterrizó a la medianoche del 21 de septiembre en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, a bordo de una lujosa aeronave Gulfstream G500 con capacidad para 15 pasajeros y matrícula estadounidense N818CA.

Según la documentación disponible, el avión está registrado a nombre de NPI Leasing LLC, pero es operado por la compañía colombiana Helistar SAS. Este movimiento aéreo adquiere mayor notoriedad luego de que el avión oficial utilizado por Maduro fuera confiscado en República Dominicana el pasado 2 de septiembre de 2024.

Consultada por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, la empresa Helistar SAS aclaró que el vuelo fue gestionado a través de un bróker americano contratado directamente por el gobierno venezolano, precisando que los pagos correspondientes se efectúan en Estados Unidos. Fuentes en Nueva York recordaron que la misma empresa colombiana —conocida también por mantener contratos con Ecopetrol— ha prestado servicios de transporte a figuras de alto perfil, como el traslado de Donald Trump Jr. en la ruta Palm Beach-Panamá, así como la movilización de la condenada excongresista Aida Merlano tras su deportación desde Venezuela el 10 de marzo de 2023.

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A su llegada a Manhattan, Rodríguez fue recibida formalmente por John Barrett, encargado de Negocios en la Embajada de Estados Unidos en Caracas. La expectativa diplomática se concentra ahora en el anuncio hecho por la Casa Blanca, que confirmó un encuentro oficial entre el presidente Donald Trump y Delcy Rodríguez programado para este martes 22 de septiembre, el cual representará la primera cumbre bilateral entre ambos mandatarios.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.