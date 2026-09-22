El panorama para los colombianos que buscaban oportunidades laborales en el viejo continente sufrió un cambio drástico. A partir del pasado 22 de agosto, Polonia comenzó a aplicar plenamente una nueva regulación que modifica de tajo el ingreso de ciudadanos colombianos, venezolanos y georgianos con fines de empleo. Con esta medida, los connacionales ya no podrán laborar en territorio polaco amparándose únicamente en el régimen de exención de visa de la Unión Europea y un permiso de trabajo local, sino que se exigirá de manera indispensable contar con una visa de trabajo o un permiso de residencia antes de iniciar el viaje.

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Radosław Smyk, cónsul de Polonia en Colombia, explicó los alcances de la normativa en entrevista con El Tiempo, aclarando que el turismo se mantiene bajo las reglas habituales, pero la vía laboral se cierra para los ingresos bajo la figura de visitante. “Si alguien quiere entrar por turismo, naturalmente puede hacerlo porque el acuerdo de exención de visa sigue vigente entre Colombia y la Unión Europea. Pero no puede entrar diciendo ‘yo tengo permiso de trabajo’. Eso ya no es suficiente”, recalcó el diplomático, al señalar que el objetivo principal es garantizar que la migración se desarrolle de manera ordenada, legal y segura.

Con la normativa plenamente vigente, cualquier colombiano que desee emigrar a Polonia por motivos laborales debe tramitar previamente un permiso de trabajo expedido por la autoridad departamental (voivodato) y la respectiva visa de trabajo ante la embajada, sin importar la duración estimada del contrato. La restricción es estricta: si una persona ingresa en calidad de turista y recibe una oferta laboral en territorio polaco, no podrá empezar a laborar de inmediato; la ley exige salir del espacio Schengen para tramitar y obtener el visado correspondiente antes de reingresar, de acuerdo con el periódico.

A este control se suma la plena operatividad del Sistema de Entrada y Salida (SES) de la Unión Europea, un mecanismo tecnológico que registra de manera automatizada los movimientos de los viajeros y vigila el cumplimiento estricto del límite de permanencia de 90 días dentro de cualquier periodo de 180 días. Las autoridades advierten que en los controles fronterizos se verificará minuciosamente el estatus migratorio, y de no contar con el visado o la tarjeta de residencia adecuada, se procederá a la denegación de ingreso, según el citado diario.

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La decisión del gobierno polaco responde a un fenómeno de crecimiento exponencial y a los riesgos asociados con el uso indebido del régimen de exención. De acuerdo con datos del Ministerio de Familia, Trabajo y Política Social de ese país, el sistema fue empleado de manera sistemática para laborar sin cumplir con los requisitos legales, fomentando la economía sumergida, la desestabilización del mercado de trabajo y un aumento preocupante en casos de explotación y trata de personas.

Las cifras oficiales evidencian la magnitud del cambio: según la institución de seguridad social polaca (ZUS), el número de colombianos registrados pasó de apenas 513 en 2021 a 19.542 en 2025, multiplicándose por cerca de 38 veces en solo cuatro años. Asimismo, inspecciones gubernamentales revelaron que una de cada cuatro personas revisadas se encontraba en situación irregular.

Ante este panorama, la Embajada de Polonia en Colombia reiteró una recomendación tajante a los ciudadanos para que eviten caer en falsas promesas de agencias intermediarias que sugieren viajar como turistas para emplearse de forma directa. “Todo tipo de trabajo en Polonia necesita visa de trabajo”, concluye la advertencia oficial, cerrando una brecha que durante años funcionó como un canal flexible de migración laboral hacia Europa central.