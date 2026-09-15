Trabajar como profesor en una escuela pública de Estados Unidos puede representar una experiencia profesional internacional y, antes de postularse, uno de los primeros interrogantes es cuánto dinero se puede recibir.

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De acuerdo con la información entregada por Participate Learning, los docentes seleccionados pueden recibir salarios anuales de entre 42.000 y $70.000 dólares, dependiendo de factores como su experiencia, formación académica y el distrito escolar donde sean contratados.

El salario anunciado corresponde al ingreso bruto, es decir, antes de impuestos y otras deducciones.

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Por ejemplo, 42.000 dólares al año representan 3.500 mensuales brutos. Después de las deducciones estimadas por impuestos federales y estatales y Seguro Social, el ingreso mensual podría ubicarse alrededor de los 2.700 dólares, aunque el valor final depende de las circunstancias particulares del trabajador y del estado en el que labore.

Por eso, mirar solamente el salario puede llevar a una conclusión incompleta. El costo de vida es otro de los factores que debe entrar en la cuenta.

Alquiler, carro y comida: estos son los gastos que tendría en EE. UU.

Vivir en Estados Unidos implica asumir gastos que pueden variar ampliamente dependiendo de la ciudad, la vivienda escogida y las necesidades de cada persona.

Para un docente que viaje solo, los rangos mensuales entregados por Participate Learning incluyen un alquiler de entre 650 y 1.800 dólares, mientras que los gastos relacionados con vehículo pueden estar entre 500 y 1.100 dólares. En este último cálculo se incluyen conceptos como el pago mensual del préstamo, el seguro y el combustible.

A esto se suman los servicios públicos, que pueden representar entre 100 y 175 dólares mensuales, mientras que celular e internet estarían entre 75 dólares y 150 dólares.

La alimentación, por su parte, tendría un costo de referencia de entre 200 y 300 dólares al mes.

Así, únicamente con estos cinco rubros, un profesor que viaje solo podría tener gastos mensuales de referencia de entre 1.525 y 3.525 dólares. La diferencia depende principalmente del lugar de residencia y del estilo de vida.

También existen otros gastos que pueden aparecer durante la experiencia. Algunos elementos utilizados para el trabajo docente, como materiales de aula, libros, suministros, computadores o software, podrían ser deducibles al momento de presentar la declaración de impuestos, de acuerdo con las condiciones aplicables.

La recomendación para los interesados es hacer la cuenta completa antes de trasladarse y no quedarse únicamente con el salario anunciado.

¿Puede viajar con su familia? Estos son los requisitos

La oportunidad no necesariamente tiene que vivirse de manera individual. El programa contempla que el cónyuge y los hijos menores de 18 años puedan acompañar al docente durante su estancia en Estados Unidos.

El cónyuge, además, puede solicitar una autorización de empleo una vez se encuentre en el país. Este trámite puede tardar aproximadamente tres meses.

Para el docente seleccionado también existen algunos apoyos. Una vez aprobada la visa, Participate Learning compra el boleto aéreo de ida a Estados Unidos.

El seguro médico también tiene un valor subsidiado: el costo mensual estimado para el participante es de 99,69 dólares. La organización señala que acompaña a los docentes durante diferentes etapas del proceso, incluida la preparación relacionada con la visa, vivienda, transporte y llegada al país.

La aplicación al programa no tiene costo.

Entre los requisitos informados están contar con un nivel avanzado de inglés, tener al menos dos años de experiencia docente de tiempo completo después de obtener el título universitario, estar trabajando actualmente, contar con licencia de conducción vigente y tener disponibilidad para vivir en Estados Unidos durante un mínimo de dos años.

Las oportunidades están disponibles en escuelas públicas de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia.

Según Participate Learning, más de 1.800 docentes colombianos ya han vivido esta experiencia profesional. Los interesados pueden consultar directamente los requisitos e iniciar el proceso de aplicación en línea.

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