Un giro definitivo sacudió este martes 15 de septiembre el proceso judicial que se sigue en Estados Unidos contra el empresario y exministro venezolano Alex Saab, señalado históricamente como el presunto testaferro del depuesto dictador Nicolás Maduro. En una audiencia llevada a cabo ante una corte federal en la ciudad de Miami, Saab se declaró formalmente culpable de los delitos de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas, tras concretar un acuerdo con la Fiscalía estadounidense que evita la realización de un juicio prolongado.

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La comparecencia marca un hito en un expediente que cobró nueva fuerza este año, luego de que el empresario fuera deportado desde Venezuela el pasado mes de mayo, cuatro meses después de la caída y captura de Maduro. Desde su retorno a suelo estadounidense, el exfuncionario había permanecido bajo estrictas medidas de custodia, preparándose para enfrentar las acusaciones formuladas por los fiscales federales que apuntaban a la creación de empresas de fachada, el desvío sistemático de recursos públicos provenientes de contratos con el régimen chavista y la manipulación deliberada del sistema de control de divisas.

El historial judicial de Saab ha estado marcado por giros geopolíticos complejos. Tras ser arrestado inicialmente en junio de 2020 durante una escala en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021, su caso dio un vuelco a finales de 2023, cuando la administración de Joe Biden le concedió un indulto en el marco de negociaciones bilaterales con Caracas. Libre de cargos en su momento, el empresario regresó a Venezuela, donde asumió la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva a inicios de 2024 y, posteriormente, fue nombrado ministro de Industria y Producción Nacional por el propio régimen.

Sin embargo, el panorama político experimentó una implosión con la salida del poder de Maduro y la posterior llegada de la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez, la cual autorizó su deportación a mediados de mayo de 2026, devolviéndolo a la jurisdicción de la justicia norteamericana. La reactivación de las pesquisas incluyó nuevas acusaciones por corrupción presentadas por fiscales de Miami a principios de año, respaldadas por los movimientos diplomáticos impulsados durante la administración de Donald Trump.

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Tras la aceptación de culpabilidad de este martes, los detalles precisos del acuerdo pactado con la fiscalía y la condena exacta que deberá purgar en una prisión federal aún se mantienen bajo reserva, a la espera de que el juez dicte la sentencia definitiva. Con este paso, el emblemático caso de quien fuera una de las piezas financieras más influyentes del chavismo entra en su recta final judicial, disipando cualquier posibilidad de defensa en un juicio abierto.

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