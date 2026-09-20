Por: El Espectador

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La delegación colombiana, encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, comenzó su actividad oficial en la semana de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde este domingo 20 de septiembre. Acompañado por el canciller Omar Bula y el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, Restrepo llegó a Nueva York con una comitiva reducida, reflejando la apuesta por la austeridad que impulsa el gobierno de Abelardo de la Espriella. Según El Espectador, la delegación se disminuyó significativamente de 120 a poco más de 30 funcionarios, una decisión alineada con la política de contención de gastos y enfoque estratégico del actual gobierno.

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Las primeras reuniones del vicepresidente Restrepo se centraron en la proyección internacional del país, no solo ante la Asamblea de la ONU sino también mediante la promoción de Colombia como destino para la inversión extranjera, en el marco de las denominadas ‘Milagro Week’. El ministro de Comercio y el canciller acompañaron este esfuerzo de posicionamiento, que incluye encuentros clave, como la reunión con la AS/COA (Americas Society/Council of the Americas), un influyente foro empresarial enfocado en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. De acuerdo con la vicepresidencia, esta será la vitrina central para presentar la agenda económica de Colombia ante los líderes e inversionistas del continente.

El trabajo diplomático y comercial de la delegación tiene previsto también consolidar alianzas en sectores estratégicos. Por ejemplo, Restrepo asistirá este lunes a un foro del Concordia enfocado en la construcción de cadenas de suministro de minerales críticos en las Américas, evento que cobra relevancia tras la firma de acuerdos con el Secretario de Estado Marco Rubio. Posteriormente, se reunirá con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y abordará asuntos de inteligencia artificial en el Banco Interamericano de Desarrollo.

La agenda de seguridad será uno de los ejes centrales, especialmente en la cita con Kristi Noem, responsable de liderar la iniciativa del Escudo de las Américas por encargo de Donald Trump. La embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araújo, ya inició contactos para fortalecer la cooperación en este frente. Asimismo, Restrepo participará en una mesa redonda del Business Council for International Understanding (BCIU) donde planteará la oferta de inversión colombiana para el sector privado estadounidense.

Desde la Cancillería, se destacaron cuatro ejes primordiales: impulsar comercio e inversión, fortalecer la seguridad y defensa de intereses nacionales, promover innovación y tecnología, y reconstruir alianzas estratégicas. Como señaló la cartera dirigida por Omar Bula, la meta es restaurar la confianza y transformar la manera en que la ONU obtiene resultados, además de optimizar la cooperación y el funcionamiento de organismos internacionales, todo ello bajo el marco de la Carta de las Naciones Unidas.

A lo largo de la semana, las reuniones oficiales continuarán, incluido el discurso de Restrepo ante la ONU y acciones de solidaridad en beneficio de los afectados por el reciente terremoto. El propio vicepresidente enfatizó que se busca movilizar capital e inversiones que impacten directamente en la vida de los colombianos, abriendo puertas con organismos multilaterales y fondos internacionales. Todo, bajo la línea de transmitir la voz y agenda de gobierno de Abelardo de la Espriella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales objetivos de la delegación colombiana en la Asamblea General de la ONU?

La delegación liderada por el vicepresidente Restrepo llegó a la semana de la Asamblea General de Naciones Unidas con una agenda centrada en impulsar la inversión extranjera, fomentar el comercio, fortalecer la seguridad regional, promover la innovación tecnológica y reafirmar alianzas estratégicas, según información de la Cancillería y El Espectador. Todos estos esfuerzos están alineados con la política de austeridad y posicionamiento internacional trazada por el gobierno de Abelardo de la Espriella.

¿Qué significa la iniciativa Escudo de las Américas liderada por Kristi Noem?

La iniciativa del Escudo de las Américas es liderada por Kristi Noem bajo delegación de Donald Trump y se centra en temas de cooperación y seguridad regional. Esta cita forma parte de los encuentros clave de la delegación colombiana, buscando fortalecer la defensa de intereses nacionales y la cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, de acuerdo con la Cancillería.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.