La guerra entre Rusia y Ucrania volvió a elevar la tensión en Europa este domingo 20 de septiembre, luego de que Moscú y sus alrededores fueran blanco de uno de los mayores ataques con drones registrados desde el inicio del conflicto. La ofensiva ocurrió durante el último día de las elecciones parlamentarias rusas y dejó al menos dos personas muertas, además de daños en edificios residenciales y en una refinería de petróleo.

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El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que sus sistemas de defensa aérea derribaron 1.110 drones ucranianos durante la noche, mientras que el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, afirmó posteriormente que más de 1.600 drones habían sido interceptados desde el sábado, incluidos unos 450 que se dirigían hacia la capital. Las autoridades rusas calificaron el episodio como el mayor ataque de este tipo contra Moscú hasta ahora.

La ofensiva alcanzó infraestructura ubicada dentro y alrededor de la capital. Sobianin confirmó que varios drones llegaron hasta las instalaciones de la refinería de petróleo de Moscú, donde se reportaron daños e incendios. También se registró el impacto de un dron contra un edificio residencial, mientras que en la región de Moscú fueron evacuadas unas 400 personas, entre ellas 70 niños, después de que un edificio de 21 pisos resultara afectado.

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#MUNDO Con drones, Ucrania atacó la refinería de petróleo Kapotnya, una de las más grandes de Rusia.https://t.co/qVSnCpbdgu pic.twitter.com/iFsBDcnRt4 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 20, 2026

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, informó de dos personas fallecidas en distintos puntos y de alrededor de 20 heridos como consecuencia de los ataques. Las autoridades también reportaron daños en viviendas y otros inmuebles.

Ataque ocurrió durante las elecciones parlamentarias

El momento de la ofensiva aumentó todavía más la tensión. Rusia se encontraba este domingo en el tercer y último día de sus elecciones parlamentarias, las primeras de este tipo desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

Sobianin aseguró que el ataque había sido planeado con el objetivo de interferir en las votaciones, aunque sostuvo que las autoridades habían conseguido impedirlo. Esa interpretación corresponde a las autoridades rusas y no constituye, por sí sola, una confirmación independiente de la intención de Kiev.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó que Ucrania empleó drones durante la ofensiva y afirmó que también fueron utilizados misiles de fabricación ucraniana contra objetivos en territorio ruso. Según sus declaraciones, entre los blancos estuvieron instalaciones relacionadas con la economía y el abastecimiento energético de Rusia.

El episodio ocurre además después de que se conocieran declaraciones sobre un posible acuerdo para evitar ataques contra infraestructura energética de ambos países. Pese a ello, Rusia y Ucrania han continuado intercambiando ataques aéreos contra objetivos relacionados con energía y logística.

La magnitud de esta ofensiva muestra cómo la guerra ha ampliado el alcance de sus ataques aéreos y cómo Moscú se ha convertido cada vez más en escenario de operaciones con drones de largo alcance. Al mismo tiempo, Rusia mantiene sus propios ataques contra territorio ucraniano: durante la misma noche, la Fuerza Aérea de Ucrania informó de 138 drones rusos lanzados contra el país, de los cuales 101 fueron derribados o neutralizados, según reportes ucranianos.

(Ver también: ONU condena ataques con drones rusos contra civiles en Ucrania y los califica de crímenes de guerra)

Con ambos países incrementando el uso de ataques aéreos de gran escala, el episodio de este domingo representa un nuevo punto de tensión dentro de una guerra que continúa extendiendo sus efectos más allá de las zonas de combate terrestre.

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