Una película en color grabada hace 74 años volvió a llamar la atención luego de ser incluida en nuevos archivos estadounidenses sobre fenómenos aéreos no identificados. Las imágenes fueron captadas el 2 de julio de 1952 cerca de Tremonton, Utah, por un militar que aseguró haber observado varios objetos brillantes en el cielo.

Sigue a PULZO en Discover

El protagonista fue Delbert C. Newhouse, suboficial jefe de la Armada de Estados Unidos y especialista en fotografía. La Fuerza Aérea lo describió en uno de los documentos como un testigo “honesto y confiable” y destacó que acumulaba más de 1.000 horas de experiencia en fotografía aérea.

Vea también: Hombre le pilló infidelidad a su novia por mensajes en el televisor; video de inaudito momento

Newhouse dijo haber visto entre 12 y 14 objetos reflectantes. Para registrarlos utilizó una cámara portátil Bell & Howell Auto Master y película Kodachrome de 16 milímetros. Después entregó el material a la Fuerza Aérea, que llevó el caso al Project Blue Book, programa dedicado al estudio de reportes sobre objetos voladores no identificados.

Lee También

🇺🇸 | Archivos desclasificados de la Marina de EE. UU. revelaron una filmación de 1952 que muestra objetos luminosos desplazándose en formación cerrada sobre el cielo nocturno de Utah, reavivando el interés público sobre UAP. pic.twitter.com/P1yR25wsHT — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 18, 2026

Los investigadores contemplaron inicialmente varias explicaciones para las luces que aparecían en la grabación. Entre ellas estaban el reflejo de la luz solar en aves o globos y un posible efecto de espejismo. Sin embargo, las evaluaciones posteriores apuntaron a que se trataba de aves marinas que reflejaban la luz del Sol.

El expediente también advierte sobre las limitaciones de las imágenes. “El detalle limitado de la película y la falta de puntos de referencia fijos” impedían establecer únicamente mediante el video la distancia, tamaño, altitud o velocidad de los objetos registrados.

Finalmente, la versión digitalizada conserva un detalle particular: después del segundo 55 aparecen imágenes que “parecen mostrar una demostración de equipo de costura”. AARO consideró que esto “sugiere que el material conservado podría ser una composición o una copia reutilizada”. Además, documentos asociados mencionan paisajes montañosos de Idaho que tampoco aparecen en la versión actualmente difundida.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.