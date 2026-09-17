Por: El Espectador

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El general retirado del Ejército, Luis Alfonso Plazas Vega, fue absuelto de las acusaciones que enfrentaba en Estados Unidos por presuntos delitos de tortura y ejecución extrajudicial en el caso del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas y la recordada toma al Palacio de Justicia ocurrida en noviembre de 1985. La justicia estadounidense llevaba investigando al militar desde 2022, luego de que las hijas del magistrado presentaran una demanda formal, alegando que Plazas Vega desempeñó un papel central en la operación militar que derivó en la tortura y muerte de su padre, según documentos presentados ante una Corte del Distrito Sur de la Florida.

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El proceso, ventilado ante un jurado federal en Miami desde el 8 de septiembre de 2026, cobró notoriedad pública no solo porque involucraba a un alto mando militar, sino también por el contexto histórico delicado que representó la sangrienta retoma del Palacio de Justicia, en la que la guerrilla del M-19 se apoderó del edificio y el Ejército respondió con una operación militar violenta. Las demandantes —Helena, Xiomara y Mairée Urán— contaban con el respaldo legal del Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, una organización que ha acompañado casos similares en el ámbito internacional.

El jurado emitió su fallo en la noche del 17 de septiembre, concluyendo que Luis Alfonso Plazas Vega no es responsable de los delitos de tortura y ejecución extrajudicial, librándolo además de pagar indemnización a la familia Urán. La demanda sostenía que, en su calidad de comandante de la Escuela de Caballería, Plazas Vega habría influido directamente en la tortura y desaparición forzada del magistrado y otras personas que salieron vivas y bajo custodia militar del Palacio, de acuerdo con el testimonio y pruebas presentadas por las demandantes.

Por años, las autoridades colombianas habían sostenido que el magistrado Urán murió durante el enfrentamiento armado dentro del Palacio, víctima de una bala perdida. No obstante, posteriormente surgieron pruebas de que el magistrado salió vivo del edificio bajo custodia militar y que su cuerpo fue hallado nuevamente en el interior con signos de una herida de bala en la cabeza realizada a corta distancia. Este caso forma parte de un capítulo doloroso y aún abierto en la historia judicial y de derechos humanos en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Luis Alfonso Plazas Vega fue acusado en Estados Unidos por el caso del Palacio de Justicia?

El general retirado fue acusado en Estados Unidos debido a una demanda presentada por las hijas del magistrado Carlos Horacio Urán, quienes alegaban que Plazas Vega tuvo un rol central en la tortura y ejecución extrajudicial de su padre durante la operación militar que retomó el Palacio de Justicia en 1985. La demanda fue acogida por una Corte del Distrito Sur de la Florida y respaldada por el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas.

¿Qué argumentó la familia del magistrado Urán en la demanda contra Plazas Vega?

La familia del magistrado Urán argumentó que Plazas Vega, en calidad de comandante de la Escuela de Caballería, participó en un plan para torturar y ejecutar extrajudicialmente a varias personas, incluido el magistrado, tras la retoma del Palacio de Justicia. Basaron su reclamo en la evidencia de que Urán salió con vida bajo custodia militar, pero su cuerpo fue encontrado posteriormente con una herida de bala en la cabeza de corta distancia.

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