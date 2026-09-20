Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una ofensiva masiva con drones estremeció el 20 de septiembre de 2026 a Moscú y sus alrededores, constituyéndose en uno de los mayores ataques registrados contra la capital rusa en el marco de la guerra con Ucrania. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las fuerzas armadas interceptaron 1.110 drones, mientras que el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, elevó la cifra a más de 1.600 drones repelidos desde el sábado, de los cuales cerca de 450 iban dirigidos específicamente hacia Moscú. Las cifras brindadas por estas entidades oficiales demuestran la magnitud del ataque y la complejidad de la respuesta defensiva emprendida por las autoridades rusas en este contexto de conflicto.

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El ataque no solo impactó instalaciones estratégicas, sino que comprometió directamente la seguridad de la población civil. De acuerdo con la información de las autoridades, una refinería de petróleo de Moscú registró daños por el impacto de los drones, así como un edificio residencial. Las consecuencias se extendieron también a la región de Moscú, donde cerca de 400 personas, incluyendo 70 niños, tuvieron que ser evacuadas después de que un edificio de 21 pisos resultara dañado. La gravedad de la situación se intensificó con el reporte de víctimas: en un primer momento, las autoridades informaron de dos fallecidos y unos 20 heridos, cifra que aumentó posteriormente con la confirmación de una tercera persona muerta en el hospital.

La ofensiva cobró especial relevancia debido a que coincidió con un evento político clave: el último día de las elecciones parlamentarias en Rusia. En medio de estos comicios, el alcalde Sobianin sostuvo que el ataque “buscaba interferir en las votaciones”, aunque esa interpretación representa la postura oficial de las autoridades rusas y, como aclara la información, no ha sido verificada de manera independiente.

En conclusión, la magnitud de este ataque y su coincidencia con las elecciones parlamentarias incrementaron la tensión política y social en la capital rusa. La respuesta de las autoridades frente a la cantidad de drones interceptados y la atención a las víctimas evidencian la gravedad de los hechos vividos en Moscú durante ese fin de semana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos drones fueron interceptados durante el ataque a Moscú en septiembre de 2026?

Según información oficial del Ministerio de Defensa de Rusia, durante la ofensiva del 20 de septiembre de 2026 fueron interceptados 1.110 drones. Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, aseguró que en total más de 1.600 drones fueron repelidos desde el sábado, incluyendo unos 450 que se dirigían específicamente a la capital.

¿Por qué el ataque con drones a Moscú coincidió con las elecciones parlamentarias rusas?

De acuerdo con el alcalde Serguéi Sobianin, la ofensiva con drones buscaba interferir en el proceso de votación durante el último día de las elecciones parlamentarias en Rusia. Sin embargo, esta afirmación corresponde únicamente a la interpretación de las autoridades rusas y, según lo reportado, no ha sido verificada de manera independiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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