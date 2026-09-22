Por: El Espectador

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, arribó en la mañana de este martes a la ciudad de Barranquilla con el propósito de desarrollar una agenda internacional que incluye encuentros cruciales con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. De acuerdo con información divulgada por la Cancillería, esta visita oficial está dirigida a consolidar la cooperación bilateral y a afianzar iniciativas conjuntas que permitan abordar los desafíos de seguridad que afectan tanto a Costa Rica como a Colombia, así como a otros países de la región. Ambas naciones han manifestado su interés en fortalecer la colaboración operativa y estratégica, guiadas por afinidades ideológicas que marcan la actual relación diplomática.

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El encuentro entre ambos mandatarios se produce de manera paralela al inicio de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Tanto Laura Fernández como Abelardo de la Espriella decidieron priorizar sus agendas internas, eligiendo no asistir a este evento global para concentrarse en temas de alto impacto regional, entre los que destaca la agenda de seguridad propia del denominado Escudo de las Américas. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el diálogo entre los presidentes estará enfocado en reforzar la cooperación en temas de seguridad, intercambiar información estratégica, potenciar las capacidades institucionales y coordinar nuevas estrategias para combatir las redes criminales transfronterizas, responsables de alterar la estabilidad y el desarrollo regional.

La reunión pondrá especial énfasis en la puesta en marcha de iniciativas como la Operación ZEUS y la estrategia multinacional ORIÓN, catalogadas por ambos gobiernos como pilares fundamentales para el fortalecimiento de la cooperación operativa y el intercambio de inteligencia. Estos mecanismos han sido efectivos en la protección de los corredores marítimos y terrestres frecuentemente utilizados por organizaciones criminales, según lo informado oficialmente. Además, en la conversación se profundizará sobre aspectos específicos del Escudo de las Américas, una apuesta regional que busca promover el intercambio efectivo de información y la cooperación conjunta para anticipar y enfrentar amenazas comunes.

Laura Fernández fue recibida por el viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa Arboleda, quien la acompañó al saludo protocolario con el presidente De la Espriella en la casa presidencial de Barranquilla. La cita inició desde las 11:00 a. m. y, se prevé, culminará con un almuerzo entre ambos jefes de Estado, donde continuarán abordando los puntos fundamentales de su agenda compartida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas centrales abordaron Costa Rica y Colombia en su encuentro en Barranquilla?

Durante la reunión en Barranquilla, los mandatarios de Costa Rica y Colombia se centraron especialmente en fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, el intercambio de información estratégica y la coordinación de acciones para enfrentar amenazas comunes derivadas del crimen organizado transnacional. También discutieron el impulso de mecanismos como la Operación ZEUS, la estrategia ORIÓN y el Escudo de las Américas, todos enfocados en mejorar la protección de corredores marítimos y terrestres utilizados por grupos criminales.

¿Qué es la Operación ZEUS y cómo contribuye a la seguridad regional?

La Operación ZEUS es una iniciativa conjunta destacada en la agenda de cooperación entre Costa Rica y Colombia, mencionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Consiste en esfuerzos coordinados entre ambos países para fortalecer el intercambio de inteligencia, la cooperación operativa y la protección de rutas críticas empleadas por organizaciones criminales que operan a nivel regional, contribuyendo así de manera concreta a mejorar la seguridad y la estabilidad en la zona.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.