Por: El Espectador

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Los acuerdos suscritos por el gobierno de Abelardo de la Espriella para la integración de Colombia al llamado bloque Escudo de las Américas han avanzado de manera acelerada, mientras los detalles de estos pactos salen a la luz pública. La lucha contra el narcotráfico y las estructuras terroristas, así como el freno a la expansión económica de China, han sido definidos como pilares centrales de la política exterior y de seguridad del país. Según lo acordado en reuniones bilaterales recientes, este viraje hacia una agenda liderada por Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump se consolidó en poco tiempo desde el inicio del mandato de De la Espriella.

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En la búsqueda de fortalecer la cooperación entre Colombia y Estados Unidos, los últimos encuentros oficiales han sido decisivos. De acuerdo con El Espectador, el primer acercamiento relevante ocurrió el 7 de septiembre, cuando De la Espriella recibió en Barranquilla al Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Durante la visita, el desarrollo del Escudo de las Américas y la instalación de una sede en Medellín (Antioquia) fueron puntos clave en la conversación. La agenda de seguridad y cooperación comercial continúa fortaleciéndose a través de otros encuentros, como el sostenido por la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, con Kristi Noem —designada por Trump— y, luego, la reunión del vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller Omar Bula con ambos funcionarios.

No obstante, mientras se habla extraoficialmente sobre la posibilidad de que haya operaciones militares conjuntas de Estados Unidos en territorio colombiano, documentos oficiales desmienten tal compromiso. El Espectador reporta que, según respuestas entregadas al Congreso y firmadas por el exministro de Defensa Jorge Mora, la Declaración Conjunta de Seguridad del 12 de agosto de 2026 "no contiene una decisión mediante la cual el Gobierno nacional haya autorizado operaciones militares conjuntas de combate de fuerzas militares de los Estados Unidos de América en territorio colombiano". Estos acuerdos se limitan a expresar propósitos de cooperación en áreas de seguridad y defensa, excluyendo explícitamente la autorización para ingreso, tránsito o permanencia de tropas extranjeras, así como la ejecución de operaciones militares.

Además, cualquier decisión respecto a operaciones extranjeras debe pasar por control legislativo. Los funcionarios, citados por El Espectador, recalcaron que solo el Senado —y, en casos específicos, el presidente con dictamen del Consejo de Estado— puede avalar la presencia de fuerzas extranjeras en el país, según lo establece la Constitución. Finalmente, se confirma que la adhesión al Escudo de las Américas es fundamentalmente de cooperación, inteligencia y defensa, sin comprometer la soberanía nacional.

¿En qué consisten los acuerdos de Colombia con el Escudo de las Américas?

Los acuerdos suscritos para la integración de Colombia al Escudo de las Américas, según documentos citados por El Espectador, se centran en la cooperación en temas de seguridad, defensa, intercambio de inteligencia y colaboración comercial. A pesar de rumores, no incluyen la autorización de operaciones militares conjuntas en suelo colombiano, pues cualquier despliegue extranjero requiere aprobación previa del Congreso o, en receso, del presidente con dictamen del Consejo de Estado.

¿Qué es el Escudo de las Américas y cuál es el papel de Colombia?

El Escudo de las Américas es una coalición regional que agrupa a más de una docena de países del hemisferio occidental, impulsada por Estados Unidos, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, además de responder a intereses geopolíticos en la región. En el caso de Colombia, su papel se basa en fortalecer la cooperación en defensa y seguridad, participar en el intercambio de información e inteligencia y sumarse a las acciones multilaterales del bloque, sin comprometer su soberanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.