Por: El Espectador

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El ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy, informó sobre un hallazgo arqueológico que puede transformar la comprensión de la diplomacia antigua. De acuerdo con Ersoy, se recuperó un fragmento de tablilla cuneiforme correspondiente al tratado de paz firmado entre egipcios e hititas en 1259 a.C., considerado el documento diplomático más antiguo que ha llegado hasta la actualidad. El anuncio oficial se difundió en redes sociales, donde el ministro enfatizó la relevancia de descubrir “vestigios de paz que se remontan a miles de años en el suelo de Anatolia". El hallazgo se dio a conocer coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Paz.

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El fragmento fue hallado en Hattusa, la histórica capital hitita localizada en la provincia de Çorum, a unos 150 kilómetros al este de Ankara, Turquía. Este avance arqueológico es el resultado de años de excavaciones y análisis realizados en la zona, que es uno de los sitios más emblemáticos de la civilización hitita. Según la información reportada por Arkeonews, el fragmento contiene parte del llamado 'Acuerdo de Kadesh', rubricado entre el faraón egipcio Ramsés II y el rey hitita Hatusili III. Este tratado puso fin a un prolongado conflicto en la región que hoy corresponde al territorio sirio actual, y estableció bases de cooperación militar entre ambos imperios en caso de ataques de terceros.

La relevancia concreta de este fragmento radica en que corresponde a la sección del tratado que regula el trato hacia las personas que huían de un reino a otro. El ministro Ersoy destacó el valor simbólico y humano de esta disposición, que ya hace miles de años protegía a la población civil en contextos de desplazamiento y conflicto armado, subrayando la idea de que "no se debe expulsar" a quienes buscan refugio en medio de una guerra.

De acuerdo con la agencia Anadolu, el recién identificado fragmento de la tablilla fue objeto de estudio durante un año antes de su anuncio. El texto recuperado abarca parte de los artículos 12 al 20 del tratado, referidos a la protección de quienes huían entre Egipto y Hatti. Si bien el documento está incompleto, las líneas legibles abordan la salvaguarda de hogares frente a la destrucción y la garantía de cierta protección para los desplazados. Los fragmentos previamente encontrados del tratado se conservan en museos de Estambul, Ankara, Berlín y San Petersburgo, por lo que la incorporación de este nuevo fragmento ayudará en la reconstrucción integral de las copias existentes en arcilla.

¿Cuál es la importancia del tratado de Kadesh descubierto en Turquía?

El tratado de Kadesh representa el acuerdo diplomático más antiguo conservado y sella la paz entre dos grandes imperios de la antigüedad, Egipto y los hititas. El fragmento hallado recientemente es relevante porque contiene disposiciones sobre el trato hacia las personas desplazadas, mostrando un temprano reconocimiento del derecho al refugio y a la protección civil.

¿Qué significa la escritura cuneiforme y cómo se elaboraban estas tablillas?

La escritura cuneiforme es un sistema de signos impresos en arcilla húmeda mediante una cuña, utilizado por varias civilizaciones de la antigua Mesopotamia. Las tablillas de barro, como la hallada en Hattusa, se cocían posteriormente para preservar textos administrativos, legales o diplomáticos de su tiempo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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