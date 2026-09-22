Por: El Espectador

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La delegación del presidente Abelardo de la Espriella inició este martes su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo. De acuerdo con la agenda oficial, la comitiva, que también incluye al canciller Omar Bula Escobar, al ministro de Comercio Mauricio Gómez, a la embajadora en Washington María Consuelo Araújo y al embajador ante la ONU Mauricio Gaona, tiene previsto cumplir con varios compromisos clave en Nueva York durante esta importante cita internacional. Este evento es el primer encuentro de alto nivel en el que participa el nuevo gobierno, luego de dos meses de haber asumido el poder.

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Durante la jornada inicial en territorio estadounidense, la delegación colombiana sostuvo reuniones bilaterales con figuras relevantes, como el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y Kristi Noem, delegada del expresidente Donald Trump para el programa Escudo de las Américas. Según El Espectador, el principal objetivo de estas conversaciones es establecer una nueva hoja de ruta en la diplomacia colombiana, centrada en la apertura comercial y en las denominadas "Milagro Weeks", una apuesta promovida por Abelardo de la Espriella para impulsar la economía nacional.

El primer acto protocolario se llevó a cabo con António Guterres, secretario general de la ONU. Dicho saludo, que se extiende a todas las delegaciones presentes, marca el inicio oficial de las sesiones de la Asamblea General, que se desarrollarán hasta el 28 de septiembre. Posteriormente, el vicepresidente Restrepo, acompañado de los demás miembros de la delegación, participó en el debate principal que contará con la intervención inaugural del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La presencia colombiana durante su discurso resulta fundamental, ya que, como se evidencia en los reportes, Colombia mantiene una fuerte alineación en materia de seguridad con los intereses estadounidenses. Tal cooperación le permitió al país ingresar al Escudo de las Américas, una estrategia orientada a formar un bloque hemisférico y limitar la influencia de China en la región.

Además de la agenda multilateral, las reuniones de carácter financiero ocupan un espacio importante. Restrepo se entrevistó con representantes de JP Morgan, uno de los bancos de inversión considerados más influyentes globalmente, para explorar vías de financiamiento en proyectos de infraestructura colombianos. La misión política y económica incluye también fortalecer vínculos con la administración Trump. La expectativa está puesta en la foto oficial entre Restrepo y el mandatario estadounidense durante la cena de honor de esta noche, donde Colombia buscará que Trump visite el país por primera vez y se reúna personalmente con De la Espriella, quien decidió permanecer despachando desde Colombia.

¿Cuál es la agenda de la delegación colombiana en la Asamblea General de la ONU?

La agenda colombiana en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas incluye encuentros bilaterales con mandatarios y delegados de alto nivel, una participación clave en el debate multilateral liderado por Estados Unidos, reuniones financieras con entidades como JP Morgan y gestiones diplomáticas para afianzar la cooperación en seguridad y comercio.

¿Qué es el Escudo de las Américas y por qué es importante para Colombia?

El Escudo de las Américas es una iniciativa impulsada desde la administración estadounidense para fortalecer la seguridad conjunta en el hemisferio y limitar la influencia de potencias extranjeras en la región. Para Colombia, su ingreso representa una consolidación de su alianza estratégica con Estados Unidos en temas de seguridad y comercio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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