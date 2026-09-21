La muerte de una colombiana de 29 años en un apartamento de Ciudad de México dio un giro luego de que los estudios forenses descartaran las primeras hipótesis sobre lo ocurrido. De acuerdo con medios internacionales, la autopsia de Nataly Osma Pinilla habría establecido que la joven murió por una intoxicación con monóxido de carbono, mientras las autoridades mexicanas mantienen abierta la investigación.

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El caso se conoció el jueves 17 de septiembre, cuando el periodista judicial mexicano Carlos Jiménez informó sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer colombiana dentro de un apartamento destinado a rentas de corta estancia. La joven había salido de fiesta con una amiga durante la noche del martes y ambas fueron captadas por las cámaras de seguridad cuando ingresaron al edificio durante la madrugada.

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En la mañana del miércoles, la mujer fue encontrada sin vida sobre su cama, boca arriba y con lo que parecía ser vómito a su lado. Debido a esta circunstancia, las primeras versiones apuntaban a una posible broncoaspiración o intoxicación por alimentos. Además, las autoridades indicaron que no presentaba lesiones visibles y que sus pertenencias, incluido el pasaporte, permanecían junto a ella.

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La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México asumió el caso y contempló inicialmente la posibilidad de que la joven hubiera sufrido una broncoaspiración. Sin embargo, los análisis forenses descartaron esa hipótesis y también la relacionada con una intoxicación por comida.

Fuentes de seguridad citadas por medios mexicanos, entre ellos TV Azteca, señalaron que la autopsia habría identificado una intoxicación por monóxido de carbono como causa del fallecimiento. Cabe mencionar que este gas es especialmente peligroso porque no tiene olor, color ni sabor, por lo que una persona puede exponerse sin advertir su presencia.

El monóxido de carbono puede acumularse en espacios interiores por la combustión de ciertos elementos, problemas en electrodomésticos o una ventilación deficiente. Cuando ingresa al organismo, desplaza el oxígeno de la sangre y puede provocar daños graves o la muerte.

Por ahora, la Fiscalía mexicana continúa con las indagaciones para establecer las circunstancias exactas del fallecimiento y determinar cómo se produjo la exposición al gas.

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