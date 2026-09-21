Donald Trump volvió a tensar su relación con la prensa estadounidense y esta vez una periodista colombiana quedó directamente afectada. El presidente de Estados Unidos ordenó prohibir el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca, una medida que dejó por fuera a los periodistas de esos medios que cubren diariamente las actividades del mandatario.

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Entre quienes ya no podrán ingresar al complejo presidencial está el equipo de CNN del que hace parte Alejandra Jaramillo, una periodista y productora nacida y criada en Barranquilla que ha seguido de cerca a Trump desde la campaña presidencial de 2024.

La decisión fue anunciada por Trump el viernes 18 de septiembre a través de Truth Social. El mandatario acusó a esos medios de publicar “ficción” y “mentiras” sobre su administración, aunque no presentó reportajes específicos que, según él, justificaran la medida. Un día después, periodistas de CNN, MS NOW y Politico encontraron sus credenciales deshabilitadas o fueron rechazados al intentar ingresar a la Casa Blanca.

CNN calificó la decisión como un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que tiene derecho a cubrir al Gobierno estadounidense sin interferencias. Este lunes, CNN, MS NOW y Politico llevaron el caso a los tribunales y alegaron que la prohibición viola las garantías de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

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¿Quién es Alejandra Jaramillo?

Jaramillo estudió Periodismo y Medios en The New School, en Nueva York. Su carrera comenzó en Univision y posteriormente trabajó durante varios años en NBC como productora de contenidos y editora digital. Más adelante regresó a Univision, donde se acercó al cubrimiento político y produjo el programa ‘Línea de Fuego’, junto al periodista colombiano Luis Carlos Vélez.

Su experiencia en política estadounidense la llevó a CNN. Durante la campaña presidencial de 2024 hizo parte de la Unidad Política de la cadena en Washington y cubrió diferentes momentos de la carrera de Trump, incluidos sus mítines, debates, campaña electoral, el atentado de Butler, las elecciones y la posesión presidencial de 2025.

En una entrevista con Caracol Radio publicada días antes del veto, Jaramillo contó que había entrado varias veces al Despacho Oval y viajado con Trump. Incluso explicó que, aunque no sabía si el presidente conocía su nombre, consideraba que probablemente reconocía su rostro y la identificaba como la periodista que suele hacerle preguntas.

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También recordó una ocasión en la que Trump cuestionó una pregunta que ella le hizo sobre una posible acción militar relacionada con Venezuela. Sin embargo, aseguró que nunca le había dicho que no quisiera responderle por pertenecer a CNN.

Jaramillo también conoce de primera mano la presión de cubrir al mandatario. Estuvo en Butler, Pensilvania, durante el atentado contra Trump en julio de 2024 y relató que se encontraba en el cuarto de controles cuando comenzaron los disparos.

Ahora, la barranquillera enfrenta una situación distinta: el veto no fue dirigido personalmente contra ella, pero la decisión de Trump contra CNN le impide continuar entrando a la Casa Blanca como parte del equipo encargado de cubrir al presidente, mientras los medios afectados llevan la disputa ante los tribunales.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.