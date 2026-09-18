Por: France 24

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"Este es un sueño hecho realidad para los Estados Unidos de América, uno muy importante, histórico y especial". Así definió el presidente estadounidense Donald Trump, en una publicación realizada en Truth Social, un reciente acuerdo que involucra a Dinamarca y Groenlandia. Según Trump, el pacto ofrece a su país "control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades" de la isla ártica. Este anuncio ha sido presentado como un momento trascendental para la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos, resaltando la dimensión histórica del tratado y el impacto permanente que tendría en la región.

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De acuerdo con lo expresado por Trump, el acuerdo ya fue firmado, aunque el despacho de la primera ministra danesa, Mette Fredriksen, aclaró que la firma protocolaria será la próxima semana durante la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Esta diferencia en las versiones evidencia la importancia política y simbólica que el evento tendrá, pues la firma oficial en el escenario diplomático de la ONU podría representar no solo el cierre formal del acuerdo, sino también una validación internacional del mismo.

Trump enfatizó que bajo su dirección se trabajó con "representantes de Dinamarca y Groenlandia" para asegurar una cooperación que permita a Estados Unidos "para siempre la capacidad completa de hacer lo necesario en Groenlandia para asegurar y defender la seguridad de Groenlandia y de los Estados Unidos de América". Según el mensaje divulgado en Truth Social, la prioridad es la protección y las capacidades estratégicas en una zona de creciente interés internacional por su ubicación y recursos geopolíticos.

Aunque no se revelan detalles específicos sobre los términos del acuerdo ni su alcance, la afirmación del "control permanente" apunta a una relación especial entre los países involucrados y un posible reforzamiento de la presencia estadounidense en el Ártico. Tanto el contexto, como los tiempos y la solemnidad de la firma durante la Asamblea General de la ONU, muestran la magnitud que las partes le atribuyen al pacto. Hasta el momento, la información se encuentra en desarrollo y las expectativas sobre los efectos concretos de este acuerdo permanecen abiertas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el acuerdo entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia anunciado por Donald Trump?

Según la información disponible, el acuerdo prevé que Estados Unidos tenga "control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades" en Groenlandia. Aunque aún no se conocen detalles exactos de lo pactado, el propio Trump afirma que esto permitirá a su país garantizar y defender la seguridad tanto de Groenlandia como de Estados Unidos de manera indefinida.

¿Cuándo se llevará a cabo la firma oficial del acuerdo entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia?

El despacho de la primera ministra danesa, Mette Fredriksen, informó que la firma oficial del acuerdo está prevista para la próxima semana, durante la Asamblea General de la ONU. Esta ceremonia supondrá el acto protocolario que consolidará formalmente lo pactado entre las partes.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.