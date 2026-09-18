Por: Caracol TV

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció este viernes que su país tendrá el control permanente de la seguridad sobre Groenlandia, la isla más grande del mundo y un territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca. El mandatario estadounidenses dijo a través de sus redes sociales: “Me complace anunciar que los Estados Unidos de América han suscrito un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia, que otorga a los Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, atendiendo por completo todas nuestras numerosas preocupaciones de Estados Unidos. ¡No habrá costo para los Estados Unidos”.

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Además, agregó: “Bajo mi dirección, trabajamos con representantes de Dinamarca y Groenlandia para garantizar que los Estados Unidos tengan para siempre la capacidad total de hacer lo que sea necesario en Groenlandia con el fin de asegurar y defender la seguridad de Groenlandia y de los Estados Unidos de América”.

También informó el presidente norteamericano que, desde ahora, “ningún adversario de Estados Unidos podrá jamás tener una base en Groenlandia, mantener una presencia militar en Groenlandia o realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito”.

Un acuerdo de “vida infinita”: Donald Trump

El jefe de Estado aseguró que varios presidentes estadounidenses habían reconocido durante más de un siglo la importancia estratégica de Groenlandia, pero sostuvo que ninguno había tomado medidas definitivas frente a ese asunto. Trump afirmó sentirse orgulloso de haber abordado la situación de manera permanente y calificó el acuerdo como uno de “Vida Infinita”, al señalar que no tendría una fecha de finalización.

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También expresó su satisfacción por lo pactado y dijo que el acuerdo sería valorado por los ciudadanos estadounidenses. Además, anunció que Estados Unidos iniciará de inmediato los pasos para establecer una importante presencia militar en una zona de Groenlandia que considere adecuada, entre las diferentes alternativas disponibles.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.