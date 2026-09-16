La amenaza terrorista volvió a poner en alerta a Estados Unidos pocos días después de que el país conmemorara los 25 años de los atentados del 11 de septiembre. El FBI detuvo en Pensilvania a un joven de 21 años señalado de preparar un ataque inspirado en ISIS, en un caso que las autoridades consideran especialmente grave por la supuesta cercanía del acusado con una acción violenta.

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Jonathan Hunter Kramer, residente de Valencia, Pensilvania, fue interceptado el 12 de septiembre en el estacionamiento de un hotel en Cranberry Township, cerca de Pittsburgh. De acuerdo con la denuncia penal presentada por las autoridades federales, el joven habría adquirido elementos para ejecutar lo que él mismo describía como su “misión” y habría mantenido actividad en internet bajo la identidad de “Hamza Al Rashid”, con la que supuestamente manifestó respaldo a ISIS.

La investigación tomó especial relevancia porque Kramer ya había estado bajo la lupa de las autoridades. Según el Departamento de Justicia, en 2023, cuando todavía era menor de edad, fue declarado responsable en Pensilvania por su participación en un supuesto plan para provocar un incidente con múltiples víctimas. Tras salir de un centro de detención juvenil en marzo de 2026, una persona alertó al FBI sobre un aparente regreso a comportamientos preocupantes.

Los investigadores sostienen que, posteriormente, Kramer comenzó a utilizar la mencionada identidad en internet, expresó su intención de preparar una “misión” y señaló que necesitaba conseguir un arma. El 12 de septiembre, agentes siguieron sus movimientos y lo interceptaron cuando regresaba a un hotel. Las autoridades sostienen que la intervención se produjo cuando el joven estaba avanzando en los preparativos de lo que califican como un posible ataque masivo.

El momento en que se conoció el caso también tiene una fuerte carga simbólica. Apenas un día antes de la detención, Estados Unidos había recordado a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron miles de muertos en Nueva York, Washington y Pensilvania. El propio director del FBI, Kash Patel, había señalado en el aniversario que la amenaza terrorista continúa siendo una prioridad para las autoridades estadounidenses.

Patel aseguró además que, durante los últimos 18 meses, el FBI y sus aliados han interrumpido las actividades de 1.097 personas vinculadas con terrorismo, una cifra que, según el director, representa 20 % más que durante los 18 meses anteriores al inicio de la actual administración. Estas cifras corresponden a la evaluación presentada por el propio FBI y hacen parte del balance que la institución divulgó alrededor del aniversario del 11-S.

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El Departamento de Justicia solicitó que Kramer permanezca detenido mientras avanza el proceso. El acusado compareció ante un tribunal federal el 16 de septiembre y renunció a una audiencia preliminar, mientras continúa el proceso judicial en su contra. Como se trata de una denuncia penal, Kramer es considerado inocente mientras no exista una decisión judicial que determine lo contrario.

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